61-річна Елізабет Герлі вражає фігурою в купальнику: які її секрети (фото)

Британська акторка Елізабет Герлі відсвяткувала 10 червня 61-й день народження біля моря і вкотре вразила своєю формою.

Зірка екрану поділилася в Instagram свіжим фото з нагоди свята.

Елізабет Герлі — 61

На сонячному кадрі Ліз позувала на фоні моря, демонструючи свою струнку фігуру. Іменинниця була в бікіні лимонного відтінку та тримала в руках кольорову хустину.

"З днем ​​народження мене! Я боялася, що з кожним роком моє життя ставатиме менш захопливим, і я все більше й більше втомлюватимуся від світу… Але я рада сказати вам, що якщо ви триматиметеся напоготові та триматимете голову високо, ніщо не може бути далі від правди. Я люблю своє життя сьогодні. Я справді благословенна і вдячна за те, що мене оточують найдивовижніші друзі та родина, всі з яких роблять моє життя набагато кращим і яких я люблю всім серцемі", — написала Герлі.

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Елізабет Герлі Фото: Instagram

Секрети фігури Елізабет Герлі

Зірка екрану, як відомо, не дотримується суворих дієт, проте кілька правил харчування все ж має.

"Мої смаки доволі прості — я не п'ю дивні зелені соки або щось на кшталт цього. Я завжди стежу за тим, що я їм. Я ніколи не хотіла їсти оброблену їжу. Ще в підлітковому віці я завжди дивилася на етикетки на продуктах харчування", — говорила Елізабет.

А нещодавно акторка внесла нові зміни, відмовившись від розфасованих сендвічів.

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