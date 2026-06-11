61-летняя Элизабет Херли поражает фигурой в купальнике: в чем ее секреты (фото)

Британская актриса Элизабет Херли отпраздновала 10 июня свой 61-й день рождения на берегу моря и в очередной раз поразила своей фигурой.

Звезда экрана поделилась в Instagram свежим фото по случаю праздника.

Элизабет Херли — 61

На солнечном снимке Лиз позировала на фоне моря, демонстрируя свою стройную фигуру. Именинница была в бикини лимонного оттенка и держала в руках цветной платок.

"С днём рождения меня! Я боялась, что с каждым годом моя жизнь станет менее увлекательной, и я буду все больше и больше уставать от мира… Но я рада сказать вам, что если вы будете начеку и будете держать голову высоко, ничто не может быть дальше от правды. Я люблю свою жизнь сегодня. Я действительно счастлива и благодарна за то, что меня окружают самые замечательные друзья и семья, каждый из которых делает мою жизнь намного лучше и которых я люблю всем сердцем", — написала Херли.

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Элизабет Херли Фото: Instagram

Секреты фигуры Элизабет Херли

Звезда экрана, как известно, не придерживается строгих диет, однако несколько правил питания у неё всё же есть.

"Мои вкусы довольно просты — я не пью странные зеленые соки или что-то в этом роде. Я всегда слежу за тем, что ем. Я никогда не хотела есть обработанную пищу. Еще в подростковом возрасте я всегда смотрела на этикетки на продуктах питания", — говорила Элизабет.

А недавно актриса внесла новые изменения, отказавшись от готовых сэндвичей.

Напомним, что ранее Фокус писал, что:

Элизабет Херли примерила яркий купальник.

Английская актриса вышла в свет с сыном Дамианом и бывшим мужем.

Также Фокус писал о том, как выглядит сын актрисы.