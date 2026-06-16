Людина-павук йде під вінець: Том Голланд таємно одружився із Зендеєю (фото)

Світ супергероїв офіційно втратив свого найзавиднішого холостяка. 30-річний британський актор Том Голланд підтвердив, що вони з Зендеєю тепер не просто колеги по майданчику та найкращі друзі, а законне подружжя.

Чутки про весілля однієї з найкрасивіших пар Голлівуду вирували вже давно. На початку 2025 року олії у вогонь підлила сама Зендея, з'явившись на червоній доріжці "Золотого глобуса" з розкішною обручкою. А нещодавно мережу взагалі "підірвали" фотографії з їхнього ймовірного весілля на італійському озері Комо: Зендея у мереживній фаті та Том із пляшкою шампанського Moët.

Як з'ясувалося пізніше, ті красиві кадри з Комо виявилися фейком, створеним нейромережею. Штучний інтелект настільки заплутав сліди, що навіть рідна бабуся Тома бідкалася, чому її не запросили на свято. Проте в інтерв'ю для видання Esquire Голланд розкрив карти: надсилати повідомлення та виправдовуватися перед іншими родичами через інтернет-чутки йому не довелося.

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"Ні, не довелося, тому що всі вони були там", — лаконічно відрізав актор, тим самим офіційно підтвердивши, що реальне весілля все-таки відбулося.

Більше подробиць про закриту церемонію Том не розкрив, чітко зазначивши: "Це все, що ви від мене дізнаєтесь".

Стосунки Тома Голланда і Зендеї

Пара, яка познайомилася на зйомках фільму "Людина-павук: Повернення додому" у 2016 році, роками намагалася тримати особисте життя якомога далі від папараці. Сьогодні ж Голланд з особливим теплом називає кохану своєю опорою.

Зіркова пара Том Голланд та Зендея Фото: Instagram

"Я знайшов свою людину. Вона мій найкращий друг, і я найщасливіший у світі, коли я з нею. Я ніколи в житті не почувався у такій безпеці та підтримці", — ділиться Том.

Наразі актор активно готується до релізу четвертої частини пригод супергероя — "Spider-Man: Brand New Day", яка вийде на екрани вже наприкінці липня. Але, схоже, головний "голлівудський квест" у своєму житті Том Голланд уже успішно пройшов.

Нагадаємо:

Фокус пригадував, як розвивався роман між зірками фільму "Людина-павук: Повернення додому", під час зйомок якого вони і познайомилися.

Актор раніше зізнавався, чому не виходить на червоні доріжки із Зендеєю.

Крім того, пара показувала, як сходила на незвичне побачення в барі.