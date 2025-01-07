Зендея та Том Голланд заручилися: історія роману зірок "Людини-павука" (фото, відео)

Закохані доволі рідко зʼявляються разом на публіці та дають коментарі про особисте життя. Їхні стосунки почалися з робочих моментів та дружби.

Related video

28-річний британський актор Том Голланд та 28-річна американська акторка Зендея заручилися після кількох років стосунків. Фокус пригадує, як розвивався роман між зірками фільму "Людина-павук: Повернення додому", під час зйомок якого вони і познайомилися.

Тривалий час Зендея називала свою колегу "найкращим другом", заперечуючи будь-які чутки про роман. Втім, коли в липні 2021 року їх помітили за поцілунком у машині Тома, було майже підтверджено, що дружба зірок екрану переросла в щось більше. Уже восени того ж року "Спайдермен" офіційно підтвердив домисли про їхні стосунки.

"Одним з недоліків нашої слави є те, що конфіденційність більше не під нашим контролем, і момент, який відбувається між двома людьми, які дуже люблять одне одного, тепер ділиться з цілим світом", — зазначив Том Голланд у листопаді 2021.

Актор додав, що вони із Зендеєю "відчувають себе позбавленими особистого життя".

"Я занадто поважаю її, щоб говорити… Це не моя історія. Це наша історія. І ми говоритимемо про це, коли будемо готові говорити про це разом", — зазначив тоді Том.

Зендея показала каблучку від Тома Голланда

Зірка "Ейфорії" продемонструвала каблучку з діамантом на врученні премії "Золотий глобус-2025" у Лос-Анджелесі.

Зендея зʼявилася на публіці з величезним діамантом на лівому безіменному пальці. І вона, здається, мала нове татуювання з буквою "Т", яке, ймовірно, присвячене актору.

Згодом інсайдери TMZ підтвердили чутки про заручини пари. Те саме запитання актор поставив коханій між Різдвом та Новим роком.

Зендея на "Золотому глобусі-2025" Фото: Getty

Каблучка Зендеї оцінюється в понад 500 000 доларів.

Том зізнався, чому не виходить на червоні доріжки із Зендеєю

На початку 2025 року Том Голланд розповів, що не виходить на червоні доріжки зі своєю дівчиною, тому що хоче, щоб вона була в центрі уваги.

Під час інтерв’ю Men’s Health для обкладинки журналу за січень-лютий 2025 року "Спайдермен" був відвертим, розповідаючи про свої стосунки.

"Це не мій момент, це її момент, і якщо ми підемо разом, це про нас", — сказав Том виданню.

Том Голланд та Зендея Фото: Tracy Borman\Twitter

Том "дуже пишається" тим, що є майстром на всі руки для Зендеї

У жовтні 2024 року під час появи в подкасті Rich Roll Том Голланд зізнався, що "дуже пишається" тим, що є майстром на всі руки для Зендеї, використовуючи навички, яким його навчив колись дідусь.

"Якщо щось зламається в будинку Зендеї, я дуже пишаюся тим, що це виправлю", — сказав він виданню.

Зендея та Том співали пісню Вітні Г’юстон на BNP Paribas Open

Том Голланд і Зендея в березні 2024 зʼявилися на тенісному турнірі BNP Paribas Open в Індіан-Веллсі, Каліфорнія, співаючи пісню Вітні Г’юстон I Wanna Dance with Somebody.

Згодом вийшов фільм із Зендеєю "Суперники", у якому вона зіграла тенісистку.

Том Голланд та Зендея

Зендея захоплена "прекрасною харизмою" Тома

Зендея в лютому 2024 року зізналася, що Том Голланд має "прекрасну харизму" під час інтерв’ю BuzzFeed із цуценятами.

"Я думаю, що той, хто має прекрасну харизму, не в акторському складі "Дюни", але я знаю особисто, підходить для мене, це містер Том Голланд", — сказала вона.

Зендея дала рідкісний кометар про Тома Голланда

Том із Зендеєю переглядають "Людину-павука", щоб "пригадати" свій ранній роман

Під час відвідування Critics Choice Awards у січні 2024 року Том Голланд сказав Extra, що вони із Зендеєю "дивляться "Людину-павука-1" і згадують" про ранні етапи їхніх стосунків.

"Зендея і я будемо час від часу дивитися "Людину-павука-1" і згадувати про те, як мені було 19 і як знімали ці фільми", — сказав він.

Том Голланд та Зендея Фото: Скріншот

Зендея хоче "захистити мир" у їхніх стосунках

Зендея в серпні 2023 року зізналася, що хоче "захистити мир" у стосунках між собою та Томом через їхній публічний статус.

Вона сказала Elle: "Я не можу не бути людиною, жити своїм життям і любити людину, яку люблю".

Зірка розповіла виданню, що вона обережно розповідає про своє особисте життя, але розуміє, що не може "приховати" певні аспекти.

Том розповів, чому він тримає в таємниці свої стосунки із Зендеєю

У липні 2023 року в подкасті Джея Шетті актор сказав: "Мої стосунки — це те, що я зберігаю найсвятішим. Я не говорю про це. Я намагаюся зробити все можливе, щоб це було якомога приватніше".

"Ми обидва вважаємо, що це найздоровіший спосіб для нас як пари, тому я намагаюся триматися якнайдалі від Голлівуду", — додав Том.

Том Голланд та Зендея Фото: Getty Images

13 грудня 2021: Зендея та Том відвідали прем’єру фільму "Людина-павук: Дороги додому немає"

Зіркова пара незадовго після підтвердження свого роману відвідала світову прем’єру свого фільму "Людина-павук: Дороги додому немає" в Лос-Анджелесі 13 грудня 2021 року.

Пара позувала поруч одне з одним у театрі Regency Village, де вони яскраво сяяли перед показом свого останнього фільму Marvel.

Том Голланд та Зендея Фото: Getty Images

Нагадаємо, Зендея в сміливому образі вийшла у світ.

Також Фокус писав про незвичне побачення Тома Голланда та Зендеї.