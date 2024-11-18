Зендея у сміливому й ефектному вбранні з'явилася на публіці (фото)

Актриса відома своїми модними рішеннями і гламурними образами. На зірковий захід Зендея прийшла в стильному вбранні.

Знаменита американська акторка і співачка Зендея відвідала спеціальний показ драми "Претенденти" і фантастичного сиквела "Дюна: Частина II", що відбувся на студії Warner Bros у Бербанку, Каліфорнія, повідомляє Daily Mail.

28-річна володарка премії "Еммі" привернула загальну увагу сміливим вбранням, що підкреслило її завидну фігуру. На ній була прозора кофточка на ґудзиках, який злегка відкривав білий топ, і відповідні атласні штани вільного крою.

Актриса Зендея Фото: Getty Images

Свій гламурний образ актриса доповнила бежевими туфлями-човниками на високих підборах. Зендая розпустила свої каштанові локони, зробивши проділ посередині, і нанесла сяйливий макіяж, підкресливши очі димчастими тінями і чорною підводкою, а на губи нанесла рожевий блиск.

Зендея Фото: Getty Images

У "Претендентах" Зендея грає героїню Таші, жінку, яка потрапила в любовний трикутник зі своїм чоловіком і його суперником з тенісу, а в "Дюні: Частина II" вона повторює свою роль Чані, яка з Полом Атрейдесом (Тімоті Шаламе) бореться за контроль над Арракісом.

Відомо, що наразі зірка "Ейфорії" Зендея Марі Штермер Коулман (справжнє ім'я акторки. — Ред.) перебуває в романтичних стосунках із 28-річним актором Томом Голландом. Уперше вони перетнулися перед зйомками фільму "Людина-павук: Повернення додому" 2017 року, а 2021-го стали парою.

Раніше, 25 жовтня, Зендея в шикарній шкіряній сукні вийшла у світ зі своїм бойфрендом. Вона зустрічається з Томом Голландом близько трьох років, але разом вони не так часто з'являються на публіці.