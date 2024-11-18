Зендея в смелом и эффектном наряде появилась на публике (фото)

Актриса известна своими модными решениями и гламурными образами. На звездное мероприятие Зендея пришла в стильном наряде.

Знаменитая американская актриса и певица Зендея посетила специальный показ драмы "Претенденты" и фантастического сиквела "Дюна: Часть II", который состоялся на студии Warner Bros в Бербанке, Калифорния, сообщает Daily Mail.

28-летняя обладательница премии "Эмми" привлекла всеобщее внимание смелым нарядом, подчеркнувшим ее завидную фигуру. На ней была прозрачная кофточка на пуговицах, который слегка приоткрывала белый топ и подходящие атласные брюки свободного кроя.

Актриса Зендея Фото: Getty Images

Свой гламурный образ актриса дополнила бежевыми туфлями-лодочками на высоких каблуках. Зендая распустила свои каштановые локоны, сделав пробор посредине, и нанесла сияющий макияж, подчеркнув глаза дымчатыми тенями и черной подводкой, а на губы нанесла розовый блеск.

Зендея Фото: Getty Images

В "Претендентах" Зендея играет героиню Таши, женщину, попавшую в любовный треугольник со своим мужем и его соперником по теннису, а в "Дюне: Часть II" она повторяет свою роль Чани, которая с Полом Атрейдесом (Тимоти Шаламе) борется за контроль над Арракисом.

Известно, что в данный момент звезда "Эйфории" Зендея Мари Штермер Коулман (настоящее имя актрисы — ред.) находится в романтических отношениях с 28-летним актером Томом Холландом. Впервые они пересеклись перед съемками фильма "Человек-паук: Возвращение домой" в 2017 году, а в 2021 стали парой.

Ранее, 25 октября, Зендея в шикарном кожаном платье вышла в свет со своим бойфрендом. Она встречается с Томом Холландом около трех лет, но вместе они не так часто появляются на публике.