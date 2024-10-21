Зендая в смелом платье воссоздала культовый образ Шер 50-летней давности (фото)

Актриса известна своими смелыми модными решениями и гламурными образами. На звездное мероприятие Зендая пришла в эффектном наряде.

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Знаменитая американская актриса и певица Зендая появилась в откровенном платье на 39-й церемонии включения в Зал славы рок-н-ролла, которая состоялась 19 октября в Rocket Mortgage FieldHouse в Кливленде, сообщает DailyMail.

28-летняя звезда отдала дань уважения 78-летней Шер, воссоздав ее культовый образ 1972 года.

Певица Шер, 1972 год Фото: Getty Images

Зендая продемонстрировала свою потрясающую фигуру в ослепительном наряде, позируя для фотографий на звездном мероприятии. Она пришла в длинном белом пальто в пол с золотой отделкой.

Актриса Зендая Фото: Getty Images

Сняв верхнюю одежду, звезда "Дюны" блистала в прозрачном платье с ремешками, украшенными замысловатой вышивкой бисером и яркими золотыми деталями. Ее винтажный наряд, взятый из осенней коллекции Боба Маки 2001 года, отличался перекрещивающимся вырезом-халтер, а также юбкой с заниженной талией и высоким разрезом посередине. Актриса дополнила образ золотистого оттенка туфлями на высоких каблуках и золотыми украшениями. Зендая уложила темные локоны прямо, сделав пробор посередине и нанесла вечерний макияж.

Зендая Фото: Getty Images

Судя по всему, она пребывала в хорошем расположении духа, позируя для фотографий со многими знаменитостями. В ходе мероприятия награды были вручены Шер, Полу Мескалю, Рите Морено и Квентину Тарантино.

Ранее, 17 апреля, Зендая в кружевном бюстье появилась на публике. Актриса продолжает рекламировать свой новый фильм о теннисной звезде. На этот раз она сменила образы со спортивной тематикой на роскошный вечерний наряд.