Зендея в шикарном кожаном платье вышла в свет со своим бойфрендом (фото, видео)

Актриса продемонстрировала стройную фигуру в красивом облегающем платье. Она встречается с Томом Холландом около трех лет, но вместе они так часто появляются на публике.

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Знаменитая американская актриса и певица Зендея в потрясающем кожаном платье вечером 24 октября поддержала своего бойфренда, британского актера Тома Холланда на презентации его последнего проекта в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail.

28-летняя звезда "Эйфории" присутствовала на мероприятии, где было представлено новое безалкогольное пиво марки Bero, принадлежащей ее возлюбленному, а затем они прогулялись и сходили на ужин.

Знаменитая пара была одета с иголочки. Обладательница премии "Эмми" для выхода выбрала элегантное кожаное платье без рукавов бордового, продемонстрировав свою точеную фигуру. Под облегающее платье в пол с разрезом сбоку и поясом с пряжкой Зендея обула шикарные черные замшевые туфли с острым носком на высоких каблуках. Она сделала пышную прическу, уложив свои темные волосы мягкими волнами набок. Звезда "Дюны" наложила вечерний макияж, подчеркнув глаза коричневыми тенями и черной подводкой.

Зендея и Том Холланд Фото: Getty Images

Тем временем ее избранник, звезда фильма "Человек-паук: нет пути домой", Том Холланд был одет в футболку темно-красного цвета, черные брюки и белые кеды. Он крепко держал за руку свою подругу, когда они вместе шли по улице. Известно, что пара встречается с ноября 2021 года.

Ранее, 31 мая, Фокус писал о том, что Зендея снялась в новой рекламе ювелирных украшений итальянского бренда Bvlgari. Актриса является послом знаменитого ювелирного дома. Она продемонстрировала шикарное ожерелье из розового золота, инкрустированное бриллиантами.