Зендая и Том Холланд обручились: история романа звезд "Человека-паука" (фото, видео)

Влюбленные довольно редко появляются вместе на публике и дают комментарии о личной жизни. Их отношения начались с рабочих моментов и дружбы.

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28-летний британский актер Том Холланд и 28-летняя американская актриса Зендая обручились после нескольких лет отношений. Фокус вспоминает, как развивался роман между звездами фильма "Человек-паук: Возвращение домой", во время съемок которого они и познакомились.

Долгое время Зендая называла свою коллегу "лучшим другом", отрицая любые слухи о романе. Впрочем, когда в июле 2021 года их заметили за поцелуем в машине Тома, было почти подтверждено, что дружба звезд экрана переросла в нечто большее. Уже осенью того же года "Спайдермен" официально подтвердил домыслы об их отношениях.

"Одним из недостатков нашей славы является то, что конфиденциальность больше не под нашим контролем, и момент, который происходит между двумя людьми, которые очень любят друг друга, теперь делится с целым миром", — отметил Том Холланд в ноябре 2021 года.

Актер добавил, что они с Зендаей "чувствуют себя лишенными личной жизни".

"Я слишком уважаю ее, чтобы говорить… Это не моя история. Это наша история. И мы будем говорить об этом, когда будем готовы говорить об этом вместе", — отметил тогда Том.

Зендая показала кольцо от Тома Холланда

Звезда "Эйфории" продемонстрировала кольцо с бриллиантом на вручении премии "Золотой глобус-2025" в Лос-Анджелесе.

Зендая появилась на публике с огромным бриллиантом на левом безымянном пальце. И у нее, кажется, была новая татуировка с буквой "Т", которая, вероятно, посвящена актеру.

Впоследствии инсайдеры TMZ подтвердили слухи о помолвке пары. Тот самый вопрос актер задал возлюбленной между Рождеством и Новым годом.

Зендая на "Золотом глобусе-2025" Фото: Getty

Кольцо Зендаи оценивается в более 500 000 долларов.

Том признался, почему не выходит на красные дорожки с Зендаей

В начале 2025 года Том Холланд рассказал, что не выходит на красные дорожки со своей девушкой, потому что хочет, чтобы она была в центре внимания.

Во время интервью Men's Health для обложки журнала за январь-февраль 2025 года "Спайдермен" был откровенен, рассказывая о своих отношениях.

"Это не мой момент, это ее момент, и если мы пойдем вместе, это про нас", — сказал Том изданию.

Том Холланд и Зендая Фото: Tracy Borman\Twitter

Том "очень гордится" тем, что является мастером на все руки для Зендаи

В октябре 2024 года во время появления в подкасте Rich Roll Том Холланд признался, что "очень гордится" тем, что является мастером на все руки для Зендаи, используя навыки, которым его научил когда-то дедушка.

"Если что-то сломается в доме Зендаи, я очень горжусь тем, что это исправлю", — сказал он изданию.

Зендая и Том пели песню Уитни Хьюстон на BNP Paribas Open

Том Холланд и Зендая в марте 2024 года появились на теннисном турнире BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе, Калифорния, исполняя песню Уитни Хьюстон I Wanna Dance with Somebody.

Впоследствии вышел фильм с Зендаей "Соперники", в котором она сыграла теннисистку.

Том Холланд и Зендая

Зендая восхищена "прекрасной харизмой" Тома

Зендая в феврале 2024 года призналась, что Том Холланд имеет "прекрасную харизму" во время интервью BuzzFeed со щенками.

"Я думаю, что тот, кто имеет прекрасную харизму, не в актерском составе "Дюны", но я знаю лично, подходит для меня, это мистер Том Холланд", — сказала она.

Зендая дала редкий кометар о Томе Холланде

Том с Зендаей пересматривают "Человека-паука", чтобы "вспомнить" свой ранний роман

Во время посещения Critics Choice Awards в январе 2024 года Том Холланд сказал Extra, что они с Зендаей "смотрят "Человека-паука-1" и вспоминают" о ранних этапах их отношений.

"Зендая и я будем время от времени смотреть "Человека-паука-1" и вспоминать о том, как мне было 19 и как снимали эти фильмы", — сказал он.

Том Холланд и Зендая Фото: скріншот

Зендая хочет "защитить мир" в их отношениях

Зендая в августе 2023 года призналась, что хочет "защитить мир" в отношениях между собой и Томом из-за их публичного статуса.

Она сказала Elle: "Я не могу не быть человеком, жить своей жизнью и любить человека, которого люблю".

Звезда рассказала изданию, что она осторожно рассказывает о своей личной жизни, но понимает, что не может "скрыть" определенные аспекты.

Том рассказал, почему он держит в тайне свои отношения с Зендаей

В июле 2023 года в подкасте Джея Шетти актер сказал: "Мои отношения — это то, что я храню самым святым. Я не говорю об этом. Я стараюсь сделать все возможное, чтобы это было как можно более приватным".

"Мы оба считаем, что это самый здоровый способ для нас как пары, поэтому я стараюсь держаться как можно дальше от Голливуда", — добавил Том.

Том Холланд и Зендая Фото: Getty Images

13 декабря 2021: Зендая и Том посетили премьеру фильма "Человек-паук: Дороги домой нет"

Звездная пара незадолго после подтверждения своего романа посетила мировую премьеру своего фильма "Человек-паук: Дороги домой нет" в Лос-Анджелесе 13 декабря 2021 года.

Пара позировала рядом друг с другом в театре Regency Village, где они ярко сияли перед показом своего последнего фильма Marvel.

Том Холланд и Зендая Фото: Getty Images

Напомним, Зендая в смелом образе вышла в свет.

Также Фокус писал о необычном свидании Тома Холланда и Зендаи.