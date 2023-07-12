Том Холланд раскрыл причину, почему он держит свои отношения с Зендаей в тайне

Актер редко рассказывает о своей личной жизни, в частности об отношениях с Зендаей.

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27-летний британский актер Том Холланд приоткрыл поклонникам завесу личной жизни. Во время появления в подкасте с Джеем Шетти Холланд поделился, почему держит в тайне отношения с 26-летней актрисой Зендаей.

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Том и Зендая держали свои отношения в секрете с тех пор, как они впервые встретились в 2017 году на съемках "Человека-паука". Внимательные фанаты давно подозревали, что они были в отношениях, но их догадки подтвердились только в середине 2021 года. Тогда фотографы заметили звездную пару за поцелуями в автомобиле, что подтвердило, что они встречаются.

Том Холланд и Зендая Фото: zendaya

В эфире подкаста Холланд сказал: "Мои отношения — это то, что я держу в тайне. Я не рассказываю об этом. Я стараюсь сделать все возможное, чтобы отношения были как можно более приватными. Мы оба считаем, что это самый здоровый способ жить дальше, поэтому я стараюсь держаться как можно дальше от Голливуда".

Напомним, на прошлой неделе Том дал редкий комментарий по поводу отношений с Зендаей и поведал о том, как ему "повезло" с ней в жизни. Он ласково назвал их взаимоотношения "на вес золота" и рассказал о том, как они могут делиться друг с другом своим жизненным и рабочим опытом.

Звездная пара неоднократно публиковала фотографии и подписи, показывая теплое отношение друг к другу. Однако они всегда воздерживались от публичных заявлений о своих отношениях, а также от совместных публичных выходов.

Ранее Фокус писал, чем Том Холланд покорил сердце Зендаи.