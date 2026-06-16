Человек-паук вступает в брак: Том Холланд тайно женился на Зендее (фото)

Мир супергероев официально лишился своего самого завидного холостяка. 30-летний британский актёр Том Холланд подтвердил, что он и Зендея теперь не просто коллеги по съёмочной площадке и лучшие друзья, а законные супруги.

Слухи о свадьбе одной из самых красивых пар Голливуда ходили уже давно. В начале 2025 года масла в огонь подлила сама Зендея, появившись на красной дорожке "Золотого глобуса" с роскошным обручальным кольцом. А недавно сеть вообще "взорвали" фотографии с их предполагаемой свадьбы на итальянском озере Комо: Зендея в кружевной фате и Том с бутылкой шампанского Moët.

Как выяснилось позже, те красивые кадры с Комо оказались фейком, созданным нейросетью. Искусственный интеллект настолько запутал следы, что даже родная бабушка Тома жаловалась, почему её не пригласили на праздник. Однако в интервью изданию Esquire Холланд раскрыл карты: отправлять сообщения и оправдываться перед другими родственниками из-за интернет-слухов ему не пришлось.

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"Нет, не пришлось, потому что все они были там", — лаконично отрезал актёр, тем самым официально подтвердив, что настоящая свадьба всё-таки состоялась.

Более подробной информации о закрытой церемонии Том не раскрыл, четко отметив: "Это всё, что вы от меня узнаете".

Отношения Тома Холланда и Зендеи

Пара, познакомившаяся на съемках фильма "Человек-паук: Возвращение домой" в 2016 году, долгие годы старалась держать свою личную жизнь как можно дальше от папарацци. Сегодня же Холланд с особой теплотой называет свою возлюбленную своей опорой.

Звездная пара Том Холланд и Зендея Фото: Instagram

"Я нашёл свою половинку. Она — мой лучший друг, и я самый счастливый человек в мире, когда я с ней. Никогда в жизни я не чувствовал себя так безопасно и так поддерживаемым", — делится Том.

В настоящее время актёр активно готовится к выходу четвёртой части приключений супергероя — "Spider-Man: Brand New Day", которая появится на экранах уже в конце июля. Но, похоже, главный "голливудский квест" в своей жизни Том Холланд уже успешно прошел.

Напомним:

"Фокус" вспомнил , как развивался роман между звездами фильма "Человек-паук: Возвращение домой", во время съемок которого они и познакомились.

Актёр ранее признавался, почему не выходит на красные дорожки вместе с Зендеей.

Кроме того, пара показала, как ходила на необычное свидание в бар.