Человек-паук вступает в брак: Том Холланд тайно женился на Зендее (фото)
Мир супергероев официально лишился своего самого завидного холостяка. 30-летний британский актёр Том Холланд подтвердил, что он и Зендея теперь не просто коллеги по съёмочной площадке и лучшие друзья, а законные супруги.
Слухи о свадьбе одной из самых красивых пар Голливуда ходили уже давно. В начале 2025 года масла в огонь подлила сама Зендея, появившись на красной дорожке "Золотого глобуса" с роскошным обручальным кольцом. А недавно сеть вообще "взорвали" фотографии с их предполагаемой свадьбы на итальянском озере Комо: Зендея в кружевной фате и Том с бутылкой шампанского Moët.
Как выяснилось позже, те красивые кадры с Комо оказались фейком, созданным нейросетью. Искусственный интеллект настолько запутал следы, что даже родная бабушка Тома жаловалась, почему её не пригласили на праздник. Однако в интервью изданию Esquire Холланд раскрыл карты: отправлять сообщения и оправдываться перед другими родственниками из-за интернет-слухов ему не пришлось.
"Нет, не пришлось, потому что все они были там", — лаконично отрезал актёр, тем самым официально подтвердив, что настоящая свадьба всё-таки состоялась.
Более подробной информации о закрытой церемонии Том не раскрыл, четко отметив: "Это всё, что вы от меня узнаете".
Отношения Тома Холланда и Зендеи
Пара, познакомившаяся на съемках фильма "Человек-паук: Возвращение домой" в 2016 году, долгие годы старалась держать свою личную жизнь как можно дальше от папарацци. Сегодня же Холланд с особой теплотой называет свою возлюбленную своей опорой.
"Я нашёл свою половинку. Она — мой лучший друг, и я самый счастливый человек в мире, когда я с ней. Никогда в жизни я не чувствовал себя так безопасно и так поддерживаемым", — делится Том.
В настоящее время актёр активно готовится к выходу четвёртой части приключений супергероя — "Spider-Man: Brand New Day", которая появится на экранах уже в конце июля. Но, похоже, главный "голливудский квест" в своей жизни Том Холланд уже успешно прошел.
Напомним:
- "Фокус" вспомнил , как развивался роман между звездами фильма "Человек-паук: Возвращение домой", во время съемок которого они и познакомились.
- Актёр ранее признавался, почему не выходит на красные дорожки вместе с Зендеей.
Кроме того, пара показала, как ходила на необычное свидание в бар.