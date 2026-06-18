Кевин из фильма "Один дома": как выглядит невеста 45-летнего Маколея Калкина (фото)

Американский актёр Маколей Калкин тронул поклонников редким романтическим фото со своей невестой Брендой Сонг в честь девятой годовщины их отношений. Звезда культовой комедии "Один дома" посвятил избраннице трогательное признание, отметив, что она навсегда изменила его жизнь к лучшему.

На фотографии, опубликованной в Instagram (@culkamania), влюбленные позируют в нежных розовых нарядах, продемонстрировав гармоничный семейный образ. Счастливый Калкин нежно прижался к своей невесте, которая в ответ обнимает его.

Макколей Калкин и Бренда Сонг Фото: Instagram

В подписи к фото актёр не пожалел теплых слов для Бренды. Он искренне признался, что считает честью просыпаться рядом с ней, а единственное, о чём он действительно сожалеет, — это то, что судьба не свела их раньше.

"Сегодня для меня особенный день. Прошло 9 лет с тех пор, как моя жизнь изменилась навсегда. Удивительно осознавать, что каждый пятый день моей жизни я имел честь просыпаться рядом с любовью всей моей жизни. Единственное, о чём я сожалею, — что нам не суждено было провести вместе ещё больше времени", — поделился эмоциями артист.

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Несмотря на то, что Маколей Калкин и Бренда Сонг предпочитают уединение и редко допускают посторонних в свою личную жизнь, некоторые факты об их союзе всё же известны. Роман звездной пары начался летом 2017 года. Уже в январе 2022 года влюбленные официально обручились, а сейчас они воспитывают двух общих сыновей.

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