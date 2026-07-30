"Сам удома" може повернутися — і цього разу з Маколеєм Калкіним

Маколей Калкін може повернутися до ролі Кевіна МакКаллістера вперше за 35 років у новому фільмі франшизи "Сам удома". 45-річний актор уже провів переговори зі студією Disney, запропонувавши власну оригінальну концепцію продовження культової різдвяної комедії.

За інформацією інсайдерів та журналіста Меттью Беллоні, актора помітили на студії Walt Disney у Бербанку. Представники компанії залишилися в захваті від його бачення проєкту та розглядають можливість запуску нової частини, повідомляє The Town.

Калкін виконував головну роль у перших двох оригінальних стрічках 1990 та 1992 років, тоді як наступні чотири частини франшизи знімалися вже з іншими акторами та не змогли повторити грандіозного успіху перших фільмів.

Ідею сиквелу актор озвучував ще наприкінці 2025 року. За його задумом, дорослий Кевін постає в ролі розлученого чоловіка або вдівця, який надто багато працює та мало часу приділяє дитині.

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Цього разу замість протистояння із грабіжниками Кевіну доведеться мати справу із власним ображеним сином. Дитина замикає батька зовні та влаштовує для нього складну систему пасток, не пускаючи додому. Сам будинок у такій історії стає метафорою їхніх зіпсованих взаємин, а головною метою дорослого Кевіна буде не просто потрапити всередину, а повернути довіру та любов свого сина.

Наразі переговори між актором та кіностудією тривають. Офіційного підтвердження про початок зйомок "Сам удома 7" від Disney поки немає.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

У віці 81 року пішла з життя ірландська акторка Бренда Фрікер, найбільше відома за ролями у фільмах "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку".

Який вигляд має наречена 45-річного Маколея Калкіна.

Крім того, Калкіна вперше помітили після смерті "мами Кевіна" Кетрін ОʼГари.