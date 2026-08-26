Помер зірка "Один вдома" Тім Каррі: йому було 80 років (фото)

Британський актор Тім Каррі, який підкорив мільйони глядачів грою у фільмі "Один удома 2: Загублений у Нью-Йорку" в ролі уважного й підозрілого консьєржа готелю "Плаза", пішов із життя у віці 80 років. Його незабутнє почуття гумору, міміка та харизма перетворили цей образ на одного з найяскравіших комедійних персонажів культової різдвяної комедії.

Актор помер 25 серпня в Лос-Анджелесі, повідомляє видання Variety. Окрім знаменитої ролі в пригодах Кевіна МакКаллістера, він здобув світову славу завдяки екстравагантному образу доктора Френк-н-Фертера в культовому мюзиклі "Шоу жахів Роккі Хоррора" та лякаючому втіленню клоуна Пеннівайза в першій екранізації "Воно" 1990 року.

Актор Тім Каррі Фото: з відкритих джерел

Тім Каррі також залишив яскравий слід у театрі, отримавши кілька номінацій на престижну премію "Тоні" за виступи на Бродвеї, а його фірмовий баритон подарував життя багатьом персонажам у популярних мультфільмах та відеоіграх.

Навіть після важкого інсульту в 2012 році він продовжував працювати та залишався улюбленцем публіки, демонструючи неймовірну стійкість духу. Тім Каррі назавжди увійде в історію кіно як майстер ексцентричного артистизму та володар унікального таланту.

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Тім Каррі пережив інсульт Фото: з відкритих джерел

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

30 січня в Лос-Анджелесі померла легендарна канадсько-американська акторка та мама Кевіна з "Один вдома" — Кетрін О'Гара.

Маколей Калкін може повернутися до ролі Кевіна МакКаллістера вперше за 35 років у новому фільмі франшизи "Сам удома". 45-річний актор уже провів переговори зі студією Disney, запропонувавши власну оригінальну концепцію продовження культової різдвяної комедії.

Крім того, у віці 81 року пішла з життя ірландська акторка Бренда Фрікер, найбільше відома за роллю жінки з голубами у фільмі "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку".