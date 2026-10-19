Тридцать шесть видов Фудзи: как автор манги повлиял на импрессионистов и показал красоту Японии

Японский художник и автор картин в стиле укиё-э Кацусика Хокусай впервые употребил слово "манга" ещё в далеком 1814 году, когда создал серию работ. Уникальность произведений автора была настолько велика, что оказала влияние на всемирно известных мастеров Европы XIX и XX веков.

Творчество Хокусая прямо или косвенно оказало влияние на таких мастеров, как Винсент ван Гог, Клод Моне, Поль Сезанн и Джеймс Уислер. Об этом пишет искусствовед и журналист Джонатан Джонс в своей колонке в The Guardian.

В своём материале автор обращает внимание на необычный цветовой баланс и интересное отражение стихии на фоне Фудзи — главной святыни японцев. Кроме того, в цикле "Тридцать шесть видов на Фудзи" создатель шедевров в стиле укиё-э показывает разнообразную красоту родины — от деревень и отдалённых станций до гор и бурных берегов страны Восходящего Солнца.

"Эджири, провинция Суруга" — картина, написанная в период с 1830 по 1833 год японским художником Фото: nmwa.go.jp

"Хокусай наслаждается эпическими сменами ракурса, изображая гору Фудзи как, казалось бы, маленький и незначительный объект, наполняя передний план действиями, отвлекающими внимание", — пишет г-н Джонс.

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Обозреватель подчеркивает, что цветовая палитра художника — прусский синий, угори, киноварь, охра и кремово-белый — стала активным источником вдохновения для последующих работ художников. По мнению британца, именно Хокусай прямо или косвенно оказал огромное влияние на художников Европы и всего мира.

"Удивительный цвет Хокусая, берлинская лазурь, происходит из Европы, где его впервые стали использовать в начале XVIII века. Знание художником перспективы также проникнуто влиянием европейского искусства. Невозможно переоценить центральную роль "Тридцати шести видов на гору Фудзи" для зарождения модернизма. Когда Хокусай создал эту серию тесно связанных между собой гравюр в начале 1830-х годов, он переосмыслил пейзажное искусство как концептуальную и символическую медитацию, которая увлекала и вдохновляла художников по всему миру", — пишет искусствовед.

"Деревня Секия на реке Сумида", работа Кацусики Хокусая, 1830–1833 годы Фото: nmwa.go.jp

По мнению г-на Джонса, такие художники, как Ван Гог и Уислер, "коллекционировали и подражали японским ксилографиям", а Поль Сезанн "стоял в долгу" перед Хокусаем. Похожая история произошла с Клодом Моне, ведь его "навязчивые картины" о Руанском соборе, стоге сена и его саде с кувшинками показывают, как Хокусай научил "этих французов видеть ландшафт как метафизический"

"Каким же вневременным художником является Хокусай, оказавший влияние на Моне и Сезанна и до сих пор вдохновляющий на создание ремейков. Но это искажает его значение, если мы сосредотачиваемся на отдельных образах, не рассматривая их как часть одной длинной медитации на горе Фудзи. Сам по себе порыв ветра Хокусая может казаться образом кризиса и непостоянства. Но гора Фудзи на заднем плане — это божественная вершина, которая показывает нам покой за хаосом", — констатирует обозреватель.

Ранее Фокус рассказывал о том, как у наркоторговца обнаружили украденную картину Пикассо. Картина знаменитого испанского художника оценивается в сумму от 12 до 15 млн евро.

Впоследствии стало известно, что скончалась "королева горошка" Яёи Кусама на 97-м году жизни. Работы японской художницы считались одними из самых дорогих в настоящее время благодаря яркому стилю и грандиозному культурному успеху.