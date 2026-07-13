Шукав два роки: український військовий врятував картини в Часовому Ярі та повернув їх автору (відео)

Два роки прикордонник підрозділу "Меч" бригади "Форпост" на псевдонімі Nexus зберігав картини, знайдені в напівзруйнованому будинку в Часовому Яру Донецької області, перш ніж передати їх автору.

Історію, розказану Nexus, показала знімальна група "Форпост", а також поширила Державна прикордонна служба України.

За словами військового, вони поїхали на локацію — до підвалу будинку у Часовому Ярі, і там, в одній із квартир, боєць виявив кілька картин. З першого погляду на них стало зрозуміло, що їх малював не аматор, а професіонал.

Nexus вирішив врятувати полотна і забрав їх, щоб знайти автора та повернути йому його роботи:

"Я прочитав підпис на картинах "О. Македонський". Я знайшов у Facebook художника з міста Бахмут і написав йому в соцмережі, а також його друзям, яких зміг знайти. Ніхто не відповів".

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І ось буквально тиждень тому воїн отримав відповідь, на яку вже не сподівався.

"Він (художник) мешкає у Швеції, але зараз на півтора місяця приїхав до України до своєї родини. Він дуже вдячний і дуже вражений, адже ті свої роботи він уже "поховав", бо вони залишилися там. Там уже й будинку немає", — каже боєць.

За словами військового, кожна річ має свою цінність і свою ціну.

"Можливо, ці картини коштують небагато, але мають величезну цінність для людини, яка їх намалювала. І було б добре: повернути (картини) людині, яка їх малювала, з будинку, якого вже не існує.

Що стосується художника, то він розповів, що картини йому надіслав війсковий "Новою поштою".

"На війні захищають не лише землю. Захищають людей, їхню пам’ять, історію та культуру. Адже саме вони є частиною України, за яку сьогодні воюють наші захисники", — зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, що в січні на фронті загинув боєць РДК Тимофій Ануфрієв, син відомого одеського художника.

Також повідомлялося, що в липні минулого року на війні загинув відомий український художник Давид Чичкан.