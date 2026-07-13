Искал два года: украинский военный спас картины в Часовом Яре и вернул их автору (видео)

Два года хранил картины, найденные в полуразрушенном доме в Часовом Яру Донецкой области пограничник подразделения "Меч" бригады "Форпост" на псевдо Nexus, прежде, чем отдать их в руки автору.

Историю, рассказанную Nexus, показала бригада "Форпост", а также перепостила Государственная пограничная служба Украины.

По словам военного, они поехали на локацию в подвал одного из домов в Часовом Яре, и там в одной из квартир боец обнаружил несколько картин. При первом взгляде на них стало понятно, что их рисовал не любитель, а профессионал.

Nexus решил спасти полотна и забрал их, чтобы найти автора и вернуть ему его работы:

"Я прочитал подпись на картинах "О. Македонський". Я нашел в Facebook художника из города Бахмут и написал ему в соцсети, а также его друзьям, которых смог найти. Никто не отвечал".

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И вот буквально неделю назад воин получил ответ, которого уже не ожидал.

"Он (художник) проживает в Швеции, но сейчас на полтора месяца приехал в Украину к своей семье. Он очень благодарен и очень поражен, ведь те свои работы уже "похоронил", потому что они остались там. Там уже и дома того нет", — говорит боец.

По словам военного, у каждой вещи есть ценность и есть цена.

"Возможно, эти картины имеют небольшую цену, но огромную ценность для человека, который их написал. И это будет хорошо: вернуть (картины) человеку, который их рисовал, из дома, которого уже не существует.

Что касается художника, то он рассказал, что картины ему прислал боец по "Новой почте".

"На войне защищают не только землю. Защищают людей, их память, историю и культуру. Поскольку именно они являются частью Украины, за которую сегодня воюют наши защитники", — отметили в ГСЧС.

Напомним, в январе на фронте погиб боец РДК Тимофей Ануфриев, сын известного одесского художника.

Также сообщалось, что в июле прошлого года на войне был убит известный украинский художник Давид Чичкан.