Кто похитил более 6 млрд долларов с Binance: в ФБР нашли виновных

Федеральное бюро расследований (ФБР) обнародовало данные расследования по делу о масштабном хищении средств с криптовалютной биржи Binance, которое на днях всколыхнуло мир. В нем фигурируют хакеры из Северной Кореи.

В отчете ФБР о краже говорится, что за ней стоит группа хакеров под названием TraderTraitor. Информация об этом была опубликована на сайте Бюро расследований США 31 октября.

ФБР совместно с партнерами из Службы охраны президента США (USSS) и Управления по уголовным расследованиям Налоговой службы США (IRS-CI) выяснило, что северокорейские хакеры конвертируют похищенные активы преимущественно в криптовалюту Ethereum (ETH). При этом следователи предполагают, что следующий этап отмывания похищенных средств будет осуществляться путем конвертации с помощью DeFi и сервисов мгновенного обмена.

ФБР, USSS и IRS-CI призвали операторов блокировать транзакции, осуществляемые с определённых адресов хакеров. Соответствующие адреса бюро опубликовало на своём сайте.

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Что предшествовало

Поздно вечером 29 октября крупнейшая криптовалютная биржа Binance подверглась масштабной хакерской атаке. Аналитики сообщили о возможном хищении злоумышленниками нескольких миллиардов долларов, которые были внезапно выведены из "горячих" кошельков. На фоне этого криптовалютный рынок начал стремительно падать.

Вскоре Binance объявила о приостановке всех операций с денежными средствами. Компания приостановила как пополнение, так и вывод средств через криптовалютную биржу, назвав это "превентивной мерой" в целях безопасности.

Стоит также напомнить, что телеканал CNN также высказывал предположение о причастности хакеров из КНДР к масштабному взлому Binance.