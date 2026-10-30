Крупнейшая в мире кража: за взломом Binance стоят хакеры из КНДР, — CNN

Северокорейские хакеры устроили крупнейшее в истории ограбление криптобиржи Binance, сообщили СМИ. Речь идет о краже на сумму более 6 миллиардов долларов. Как северокорейские киберпреступники обошли защиту крупнейшей криптобиржи и сколько людей пострадало?

Специалисты смогли заморозить половину средств из криптокошельков Binance и тем самым помешали хакерам завладеть похищенными средствами, говорится в материале CNN. Журналисты собрали информацию о том, что за взломом Binance стоят элитные хакеры КНДР.

СМИ сначала напомнили, что причиной инцидента стал взлом ноутбука одного из инженеров, благодаря чему злоумышленники "получили доступ к сервису и инициировали несанкционированные транзакции на вывод средств". Биржа заверила, что компенсирует убытки и что деньги всех клиентов в безопасности. При этом эксперт по криптоинвестированию Аравинд Сринивасан заявил, что инцидент — "это крупнейший взлом в истории".

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Взлом Binance — криптовалютная биржа сообщила о взломе 29 октября Фото: Скриншот

В материале собраны предварительные выводы нескольких аналитических проектов, обнаруживших следы КНДР. Например, об этом написали аналитики компании TRM Labs, занимающейся отслеживанием криптовалют. За взломом стоит "элитная хакерская группировка" КНДР под названием TraderTraitor. Информация о причастности северокорейцев поступила из источников в сети и за её пределами.

Взлом Binance — TRM Labs о хакерах из КНДР Фото: Скриншот

Такие же выводы озвучил неназванный аналитик компании Pangolin Intelligence, занимающейся криптовалютным рынком. Аналитики заметили в сети перед взломом такую же активность, как и во время предыдущих атак хакеров из КНДР. Также высказали предположение, что Северная Корея может использовать компании, занимающиеся нелегальным выводом средств, для легализации награбленного. К таким же выводам пришли специалисты аналитической компании Chainalysis, которые уверены в причастности хакеров КНДР.

"Я думаю, что игра в кошки-мышки только началась", — пояснил CNN аналитик, пожелавший остаться анонимным.

СМИ напомнили ещё об одной афере, совершённой северокорейцами, — это похищение криптовалюты на сумму 1,5 млрд долл. с криптобиржи Bybit. Инцидент произошел в феврале 2025 года, и похищенная сумма сопоставима со "значительной частью ВВП КНДР". Также отмечается, что Ким Чен Ын использует эти кражи для финансирования режима, обладающего ядерным оружием и другими средствами поражения. При этом криптобиржи более уязвимы для взлома, чем платформы по торговле акциями, поскольку хранят цифровую валюту (акции фондового рынка не хранятся на платформах).

Между тем основатель Binance Чанпэн Чжао подтвердил в социальной сети X информацию криптобиржи о том, что от взлома пострадало небольшое количество пользователей. Кроме того, криптобиржа заверила, что клиенты даже не беспокоятся о своих цифровых деньгах. В компании не назвали точное количество пользователей, чьи криптокошельки попытались ограбить на общую сумму 6 млрд долл.

Взлом Binance — Чанпэн Чжао о событиях 30 октября Фото: Скриншот

Взлом Binance — что произошло в ночь на 30 октября

Отметим, что Фокус писал о взломе Binance, о котором стало известно в ночь с 29 на 30 октября. Издание BeInCrypto сообщило, что хакеры взломали криптокошельки и вывели более 2 млрд долл. в криптовалюте Ethereum (ETH). После этого произошло обвальное падение цен на рынке цифровых активов, а средства на криптокошельках были заморожены. Впоследствии компания Binance подтвердила взлом и сообщила о временной приостановке операций.

Напоминаем, что в 2024 году следователи сообщили, что через криптовалютную биржу Binance могли переводить российские деньги с целью обхода санкций.