Найбільша у світі крадіжка: за зламом Binance стоять хакери КНДР, — CNN

Хакери Північної Кореї влаштували найбільше в історії пограбування криптобіржі Binance, повідомили медіа. Ідеться про крадіжку на суму понад 6 мільярдів доларів. Як північнокорейські кіберзлочинці обійшли захист найбільшої криптобіржі та чи багато людей постраждало?

Фахівці змогли заморозити половині коштів з криптогаманців Binance, і таким чином завадили хакерам заволодіти викраденим, ідеться у матеріалі медіа CNN. Журналісти зібрали інформацію про те, що за зламом Binance стоять елітні хакери КНДР.

Медіа спершу нагадало, що причина інциденту — злам ноутбука одного інженера, завдяки чому зловмисники "отримали доступ до служби та подати несанкціоновані транзакції на виведення". Біржа запевнила, що компенсує втрати й що гроші усіх клієнтів у безпеці. При цьому експерт з криптоінвестування Аравінд Срінівасан сказав, що інцидент — "це найбільший злам в історії".

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Злам Binance — криптобіржа про злам 29 жовтня Фото: Скриншот

У матеріалі зібрали попередні висновки кількох аналітичних проєктів, які побачили сліди КНДР. Наприклад, про це написали аналітики компанії з відстеження криптовалют TRM Labs. За зламом стоїть "елітне хакерське угрупування" КНДР під назвою TraderTraitor. Інформація про причетність північнокорейців надійшла з джерел у мережі та поза нею.

Злам Binance — TRM Labs про хакерів КНДР Фото: Скриншот

Такі ж висновки озвучив неназваний аналітик компанії Pangolin Intelligence, яка займається крипторинком. Аналітики помітили таку ж активність у мережі перед зламом, як під час попередніх атак хакерів КНДР. Також припустили, що Північна Корея може використовувати компанії з нелегального виведення коштів, щоб легалізувати награбоване. Такі ж висновки у фахівців аналітичної компанії Chainalysis, які впевнені у причетності хакерів КНДР.

"Я думаю, що гра в кішку-мишку тільки-но почалася", — пояснив CNN аналітики, який побажав залишитись анонімним.

Медіа нагадало про ще одну оборудку, яку здійснили північнокорейці, — це викрадення криптовалюти на 1,5 млрд дол. з криптобіржі Bybit. Інцидент стався у лютому 2025 року і викрадена сума співмірна зі "значною частиною ВВП КНДР". Також зауважується, що Кім Чен Ина використовує ці крадіжки для фінансування режиму, який володіє ядерною зброєю та іншими засобами ураження. При цьому криптобіржі більш уразливі до зламу, ніж платформ з торгівлі акціями, бо зберігають цифрову валюту (акції фондового ринку не зберігаються на платформах).

Тим часом засновник Binance Чанпен Чжао підтвердив у соцмережі X інформацію криптобіржі, що від зламу постраждало небагато користувачів. Крім того, криптобіржа запевнила, що клієнти навіть не переживають за свої цифрові гроші. В компанії не озвучили точну кількість користувачів, чиї криптогаманці спробували обікрасти сумарно на 6 млрд дол.

Злам Binance — Чанпен Чжао про події 30 жовтня Фото: Скриншот

Злам Binance — що сталось в ніч на 30 жовтня

Зазначимо, Фокус писав про злам Binance, про який стало відомо в ніч з 29 на 30 жовтня. Видання BeInCrypto повідомило, що хакери зламали криптогаманці та вивели понад 2 млрд дол. у криптовалюті Ethereum (ETH). Після цього стався обвал цін на ринку цифрових активів, а кошти на криптогаманцях заморозили. Згодом компанія Binance підтвердила злам та повідомила про тимчасове заморожування операцій.

Нагадуємо, у 2024 році розслідувачі повідомили, що через криптобіржу Binance могли переказувати російські гроші задля обходу санкцій.