Криптобіржа Binance зазнала масштабної кібератаки: хакери могли вивести мільярди доларів

Увечері 29 жовтня з великої криптовалютної біржі Binance було виведено понад $2 млрд у Ethereum (ETH) та токенах з гарячих гаманців. Ймовірний злам спричинив заморожування коштів та різке падіння ціни на цифрові активи.

Кошти в Ethereum та інших токенах вивели з двох онлайн-гаманців біржі на адресу, яку нібито створили за кілька годин до інциденту. Про це пише видання BeInCrypto.

Спершу о 20:24 четверга одна транзакція перемістила 167 464 ETH, що, за оцінкою Etherscan складає приблизно $388 млн, з гаманця з позначкою Binance 14. У той же час на цю адресу було переведено 63 різних токени, зокрема близько $1,6 млрд у Tether (USDT).

Через 24 секунди гаманець Binance 16 перевів ще 28 005 ETH на цю саму адресу. Упродовж 15 хвилин 195 460 ETH, близько $450 млн, були переказані на ще один новий гаманець, якого не існувало до 29 жовтня.

Видео дня

Аналітики пишуть, що перекази ініціював гаманець, єдиним джерелом надходжень якого є сервіс Tornado Cash. Загалом, як пишуть у мережі, сума ймовірно викрадених коштів нібито вже склала близько $5 млрд.

Криптовалюта стрімко падає вниз

На тлі повідомлень про можливий злам Binance аналітики почали спостерігати зниження криптовалютного ринку. Видання Bloomberg пише, що курс біткойна станом на вечір четверга впав на 3,7% — нижче 79 000 доларів, опустившись до найнижчого рівня з вересня. Також спостерігається зниження іншої криптовалюти.

Американські акції на тлі останніх новин також почали падати, зокрема індекс технологічних компаній Nasdaq 100 впав майже на 1,4%.

Реакція засновника і компанії

Засновник біржі Чанпен Чжао в соцмережі X невдовзі відреагував на численні повідомлення про можливу хакерську атаку на Binance. Він повідомив, що кошти користувачів перебувають у безпеці, і подякував компаніям Tether і Circle за швидке замороження вкрадених стейблкоїнів (Tether заблокувала близько 971 млн доларів у USDT, Circle — близько 823 млн доларів у USDC).

"Я більше не керую Binance, але як акціонер сподіваюся, що всі кошти користувачів будуть повністю відшкодовані", — зазначив Чжао.

У самій компанії заявили, що почали розслідування інциденту. За даними керівництва Binance, ймовірно, виникли проблеми з безпекою, проте кошти користувачів перебувають у безпеці. Наразі співробітники терміново перевіряють дані.

Binance зробила офіційну заяву після повідомлень про злам біржі Фото: Скрін

Водночас у компанії попередили про можливі дії шахраїв і застерегли користувачів.

Нагадаємо, 12 жовтня медіа Bild повідомило, що у Франції хакери вивели з ладу холодильні системи в сотнях супермаркетів, збитки від чого сягнули мільйонів євро.

Також нещодавно Національна команда реагування на кіберінциденти CERT-UA при Держспецзв'язку повідомила, що хакери зламали 100 українських сайтів.