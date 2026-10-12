Хакери влаштували незвичайний колапс у Франції: збитки сягають мільйонів євро

У Париж кібератака спричинила катастрофу в холодильній системі у Франції. Хакери вивели з ладу холодильні системи в сотнях супермаркетів по всій країні. В результаті тонни продуктів зіпсувалися та опинилися у смітниках.

Постраждали до 200 магазинів Intermarché та майже 100 супермаркетів Coopérative U, пише Bild.

Зловмисники дистанційно зламали мережеві системи охолодження, що призвело до їх розморожування, розповів речник компанії Intermarché. За даними прокуратури, це була масштабна кібератака на мережеві системи охолодження кількох великих супермаркетів по всій країні. У деяких супермаркетах в результаті атаки навіть спалахнули пожежі. За розслідування взявся підрозділ боротьби з кіберзлочинністю.

Зазвичай холодильні установки оснащені функцією автоматичного розморожування, що видаляє накопичений іній. За словами експертів, ці системи можна запрограмувати на розморожування протягом 24 годин. Але хакери перепрограмували систему на безперервне розморожування при температурі 50 градусів Цельсія.

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Також постраждали супермаркети, що належать компаніям E.Leclerc, Monoprix та Carrefour. Хакери атакували холодильні системи, виготовлені данською компанією Danfoss. За даними Intermarché, страхові компанії не покривають такі збитки.

ЗМІ повідомляють, що збитки сягають кількох мільйонів євро.

Нагадаємо, що нобелівський комітет заявив, що його атакували хакери.

Також у мережі поширюється інформація про ймовірний масштабний злом систем мережі супермаркетів "ATБ" та витік конфіденційних даних. Як "доказ" зловмисники поширюють архів матеріалів та скриншот із вимогами викупу.