У норвезькому комітеті, який вирішує, хто отримає Нобелівську премію миру, заявили, що особистість лауреата, ймовірно, було розкрито достроково за допомогою цифрового шпигунства. І хтось зробив великі ставки на перемогу Марії Коріни Мачадо з Венесуели, яка зрештою й отримала премію.

"Нам поки що не вдалося точно встановити, що сталося і хто стоїть за зломом, але ми, як і раніше, вважаємо, що цифровий домен залишається головним підозрюваним", — заявив у п'ятницю агентству Reuters постійний секретар комітету, що присуджує нагороду.

Ставки на перемогу лідерки венесуельської опозиції Марії Коріни Мачадо різко зросли 10 жовтня, за кілька годин до оголошення імені лауреата 2025 року в Осло.

Мачадо отримала премію миру і хтось зробив на це велику ставку

Спочатку ставку на перемогу Мачадо було зроблено на ім'я переможця, і незабаром вона зросла до 2,2 мільйона доларів, як повідомив Крістіан Берг Харпвікен. Ім'я Мачадо заздалегідь не згадувалося ні експертами, ні ЗМІ.

За словами Харпвікена, одне з трьох норвезьких розвідувальних агентств брало участь у розслідуванні того, чи стався внутрішній витік, чи це був результат шпигунства з боку злочинця або державного органу, але залишається незрозумілим, хто стояв за витоком і як він відбувався.

І хоча робилися фінансові ставки, невідомо, чи була кінцевою метою отримання прибутку, чи просто хтось хотів дискредитувати Нобелівський комітет у Норвегії.

Марія Коріна Мачадо отримала нагороду за боротьбу з диктатурою у Венесуелі і присвятила її президенту США Дональду Трампу, який неодноразово заявляв, що сам заслужив цю нагороду. І не приховував розчарування, коли її не отримав.

Трамп у підсумку отримав свою премію миру Фото: The White House

Нагадаємо, Мачадо довелося таємно вивезти з Венесуели в Осло. Причому операція проходила під покровом ночі і в бурхливому морі.

Потім вона вручила свою Нобелівську премію миру Дональду Трампу, але в комітеті вже заявили, що вона однаково залишається лауреаткою, байдуже, в кого зберігатиметься медаль.

Але Дональд Трамп був так ображений, що Нобелівська премія миру йому не дісталася, що висловив своє обурення навіть в особистому посланні прем'єр-міністру Норвегії. Хоча той неодноразово заявляв, що ніяк не впливає на Нобелівський комітет.