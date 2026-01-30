Кто-то заработал на премии мира: Нобелевский комитет заявил, что его атаковали хакеры

В норвежском комитете, который решает, кто получит Нобелевскую премию мира, заявили, что личность лауреата, вероятно, была раскрыта досрочно с помощью цифрового шпионажа. И кто-то сделал большие ставки на победу Марии Корины Мачадо из Венесуэлы, которая в итоге и получила премию.

"Нам пока не удалось точно установить, что произошло и кто стоит за взломом, но мы по-прежнему считаем, что цифровой домен остается главным подозреваемым", — заявил в пятницу агентству Reuters постоянный секретарь комитета, присуждающего награду.

Ставки на победу лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо резко выросли 10 октября, за несколько часов до объявления имени лауреата 2025 года в Осло.

Мачадо получила премию мира и кто-то сделал на это большую ставку

Первоначально ставка на победу Мачадо была сделана на имя победителя, и вскоре она выросла до 2,2 миллиона долларов, как сообщил Кристиан Берг Харпвикен. Имя Мачадо заранее не упоминалось ни экспертами, ни СМИ.

Відео дня

По словам Харпвикена, одно из трех норвежских разведывательных агентств участвовало в расследовании того, произошла ли внутренняя утечка или же это был результат шпионажа со стороны преступника или государственного органа, но остается неясным, кто стоял за утечкой и как она происходила.

И хотя делались финансовые ставки, неизвестно, была ли конечной целью получение прибыли или просто кто-то хотел дискредитировать Нобелевский комитет в Норвегии.

Мария Корина Мачадо получила награду за борьбу с диктатурой в Венесуэле и посвятила ее президенту США Дональду Трампу, который неоднократно заявлял, что сам заслужил эту награду. И не скрывал разочарования, когда ее не получил.

Трамп в итоге получил свою премию мира Фото: The White House

Напомним, Мачадо пришлось тайно вывезти из Венесуэлы в Осло. Причем операция проходила под покровом ночи и в бурном море.

После она вручила свою Нобелевскую премию мира Дональду Трампу, но в комитете уже заявили, что она все равно остается лауреаткой, неважно, у кого будет храниться медаль.

Но Дональд Трамп был так обижен, что Нобелевская премия мира ему не досталась, что высказал свое возмущение даже в личном послании премьер-министру Норвегии. Хотя тот неоднократно заявлял, что никак не влияет на Нобелевский комитет.