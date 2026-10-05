Сайт АТБ зламали хакери та вимагають $400 тисяч, — соцмережі (фото)

У мережі поширюється інформація про ймовірний масштабний злом систем мережі супермаркетів "ATБ" та витік конфіденційних даних. Як "доказ" зловмисники поширюють архів матеріалів та скриншот із вимогами викупу.

Згідно зі скриншотами, опублікованими в мережі, хакери стверджують, що отримали доступ до персональних даних понад 7,9 млн клієнтів (номери телефонів, адреси електронної пошти, хеші паролів) та паспортних даних понад 127 000 співробітників.

Крім того, у заяві згадується викрадення інформації про 11,4 млн замовлень, даних постачальників, облікових записів Active Directory та вихідного коду 524 репозиторіїв GitLab.

В обмін на нерозголошення викраденої інформації зловмисники вимагають викуп у розмірі 400 000 доларів у USDT або BTC протягом двох годин, погрожуючи оприлюднити всі дані в разі невиплати викупу.

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Інформація, яка висвітлюється на офіційному сайті АТБ Фото: скриншот

Представники "ATБ" відреагували

В АТБ дали коментар щодо хакерської атаки на їхній сайт та погрози злити дані клієнтів.

"Дійсно, хакерська атака на ресурси компанії. Ніяких даних не затронули, бо на ресурсах ніяких персональних даних не утримується. Небезпеки не існує", — сказав у коментарі РБК-Україна Сергій Демченко, прессекретар АТБ.

Нагадаємо, нещодавно хакери викрали особисті дані понад 3 мільйонів співробітників Пентагону.

Крім того, у Польщі хакери зламали медичну базу даних: вкрали PESEL 19 мільйонів людей.