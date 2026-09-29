Хакери викрали особисті дані понад 3 мільйонів співробітників Пентагону, — ABC News

У Пентагоні стався масштабний витік даних мільйонів службовців. Внаслідок хакерського злому величезної кадрової бази даних було викрадено конфіденційну інформацію щодо військовослужбовців, зокрема номери соціального страхування та відомості про їхні посади.

Загалом злом торкнувся 2,76 мільйона живих осіб та ще 294 000 померлих. Про це розповіло видання ABC News з посиланням на дані представника Міністерства оборони США.

За його інформацією, витік даних стався у період з жовтня 2025 року по липень 2026 року. Масштаб і конфіденційність викраденої інформації можуть викликати занепокоєння з приводу національної безпеки.

"У період з жовтня 2025 року по липень 2026 року в інформаційній системі Центру даних про кадри Міністерства оборони (DMDC) відбувся несанкціонований доступ до персональних даних з боку невеликої кількості сторонніх користувачів. Після виявлення інциденту DMDC негайно усунув цю вразливість", — повідомив представник Пентагону.

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Вважається, що DMDC є одним із основних сховищ Пентагону. Тут зберігаються кадрові записи, що містять інформацію про військовослужбовців чинної служби та резервістів, цивільних співробітників, підрядників, пенсіонерів, ветеранів та членів сімей військовослужбовців. Загалом агентство веде понад 60 мільйонів кадрових записів.

Водночас у Пентагоні запевнили, що наразі не було виявлено жодних доказів зловмисного використання викраденої інформації.

Новина про злам у Пентагоні з’явилася на тлі того, що у п’ятницю ФБР надіслало співробітникам повідомлення, в якому виклало попередження у відповідь на злам свого порталу з працевлаштування. Зловмисник погрожував оприлюднити імена співробітників ФБР, їхні домашні адреси, особисті та робочі контактні дані, номери соціального страхування тощо.

Нагадаємо, раніше хакерська група Black8Mirror злила листування Дмитра Пєскова.

Також компанія Anthropic повідомила, що росіяни використали ШІ Claude для кібератаки та навчання дронів.