Хакеры похитили личные данные более 3 миллионов сотрудников Пентагона, — ABC News

В Пентагоне произошла масштабная утечка данных миллионов сотрудников. В результате хакерского взлома огромной кадровой базы данных была похищена конфиденциальная информация о военнослужащих, в частности номера социального страхования и сведения об их должностях.

В целом от взлома пострадали 2,76 миллиона живых человек и ещё 294 000 умерших. Об этом сообщило издание ABC News со ссылкой на данные представителя Министерства обороны США.

По его данным, утечка данных произошла в период с октября 2025 года по июль 2026 года. Масштаб и конфиденциальность похищенной информации могут вызвать обеспокоенность в отношении национальной безопасности.

"В период с октября 2025 года по июль 2026 года в информационной системе Центра данных о кадрах Министерства обороны (DMDC) произошёл несанкционированный доступ к персональным данным со стороны небольшого числа посторонних пользователей. После выявления инцидента DMDC незамедлительно устранил эту уязвимость", — сообщил представитель Пентагона.

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Считается, что DMDC является одним из основных хранилищ Пентагона. Здесь хранятся кадровые записи, содержащие информацию о военнослужащих действующей службы и резервистах, гражданских сотрудниках, подрядчиках, пенсионерах, ветеранах и членах семей военнослужащих. В целом агентство ведет более 60 миллионов кадровых записей.

В то же время в Пентагоне заверили, что на данный момент не обнаружено никаких доказательств злонамеренного использования похищенной информации.

Новость о взломе в Пентагоне появилась на фоне того, что в пятницу ФБР разослало сотрудникам сообщение, в котором разместило предупреждение в связи со взломом своего портала по трудоустройству. Злоумышленник угрожал обнародовать имена сотрудников ФБР, их домашние адреса, личные и рабочие контактные данные, номера социального страхования и т. д.

Напомним, ранее хакерская группа Black8Mirror опубликовала переписку Дмитрия Пескова.

Кроме того, компания Anthropic сообщила, что россияне использовали ИИ Claude для кибератаки и обучения дронов.