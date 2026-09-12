Россияне использовали ИИ Claude для кибератаки и обучения дронов: владельцы рассказали о последствиях

Компания Anthropic, владелец ИИ Claude, предотвратила атаку группы российских хакеров, пытавшихся провести кибероперацию против ряда учреждений в Украине и ЕС. Подозреваемые имели отношение к группировкам, которым приписывают связь с СВР РФ и которые преследовали ряд целей.

Российские хакеры создали программное обеспечение, наделенное возможностью автономных действий — от сбора разведданных и фишинга до внедрения вредоносного кода в программное обеспечение соответствующих учреждений. Об этом говорится в отчете компании Anthropic.

По данным владельцев ИИ-алгоритма, операция россиян продолжалась с декабря 2025 по август 2026 года. Главными целями стали более 20 государственных, военных, дипломатических и аналитических учреждений в Европе и Украине. После выявления действий хакеров из РФ разработчики из Anthropic сорвали дальнейшие планы россиян, однако те успели нанести ущерб украинской обороне.

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В отчете указано, что с помощью алгоритма хакеры взломали как минимум два почтовых ящика производителей компонентов для БПЛА. Также хакеры скомпрометировали одного из разработчиков дронов, похитив полный SDK (набор средств разработки) системы машинного зрения боевого БПЛА.

Подробности отчета аналитиков компании-разработчика ИИ Claude о российских хакерских атаках Фото: Anthropic

По мнению аналитиков компании, российские хакеры подвергали похищенный SDK обратному инжинирингу. Главной целью, как считают авторы отчета, является попытка восстановить архитектуру продукта, выявить перечень компонентов устройства, цепочки поставок и скопировать все технологии устройства.

Кроме того, хакеры из РФ взломали Wi-Fi в отелях, чтобы следить за украинскими чиновниками и производителями дронов во время их командировок. Также россияне похитили переписку в WhatsApp как минимум двух бывших высокопоставленных чиновников Украины.

В отчете компании также отмечается, что россияне пытались научить свои FPV-дроны работать в автономных роях с использованием машинного зрения без вмешательства оператора. Модель обучали на реальных видеозаписях с поля боя, а ИИ должен был научиться распознавать цели, в частности людей, и действовать автономно в случае атаки.

В настоящее время компания Anthropic сообщает, что ей удалось заблокировать аккаунты разработчиков, однако хакеры сохранили часть данных в офлайн-режиме и, вероятно, могут продолжить работу над проектом. Между тем украинские чиновники не комментировали факт длительной операции россиян с использованием ИИ против украинских чиновников.

Ранее Фокус сообщал о том, как Россия манипулирует киберпространством. Россия систематически использует кибератаки, дезинформацию и манипуляции информацией против Украины с целью сеяния паники среди населения, ограничения доступа к достоверной информации и подрыва доверия к государственным институтам.

Впоследствии стало известно, что РФ шпионила за базами НАТО через камеры дверных звонков. По данным спецслужб Нидерландов, хакеры получили доступ к камерам на дверных звонках, установленных на маршрутах военных перевозок, с целью выяснить, какое оружие доставлялось в Киев.