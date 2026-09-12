Росіяни використали ШІ Claude для кібератаки та навчання дронів: власники розповіли про наслідки

Власниця ШІ Claude, компанія Anthropic, запобігла атаці групу російських хакерів на спробі кібероперації проти низки установ в Україні та ЄС. Підозрювані мали стосунок до угрупувань, яким приписують зв'язок із СЗР РФ, і які мали низку задач.

Російські хакери створили ПЗ, якому надали право автономних дій — від розвідки та фішингу до введення шкідливого коду в програмні коди відповідних установ. Про це йдеться у звіті компанії Anthropic.

За даними власників ШІ-алгоритму, операція росіян тривала з грудня 2025 по серпень 2026 року. головними цілями стали понад 20 державних, військових, дипломатичних та аналітичних установ в Європі та України. Після виявлення дій хакерів з РФ, розробники з Anthropic зірвали подальші плани росіян, однак вони встигли завдати шкоди українській оборонці.

В звіті вказано, що за допомогою алгоритму хакери зламали щонайменше дві скриньки виробників компонентів для БПЛА. Також хакери скомпрометували одного з розробника дронів, викравши повний SDK (комплект розробника) системи машинного зору бойового БПЛА.

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Деталі звіту аналітиків від компанії-власника ШІ Claude про російські хакерські атаки Фото: Anthropic

На думку аналітиків компанії, російські хакери піддавали викрадений SDK зворотному інжинірингу. Головною метою, як вважають автори звіти, є спроба відновити архітектуру продукту, виявити перелік компонентів апарату, ланцюжки постачання та скопіювати всі технології апарату.

Також хакери з РФ зламали Wi-Fi у готелях для стеження за українськими посадовцями й виробниками дронів під час відряджень. Також росіяни викрали листування у WhatsApp щонайменше двох колишніх високопосадовців України.

У звіті компанії також зазначається, що росіяни намагалися навчати власні FPV-дрони працювати в автономних роях з використанням машинного зору без втручання оператора. Модель навчали на реальних відео з поля бою, а ШІ мав навчитися розпізнавати цілі, зокрема людей, і діяти автономно в випадку атаки.

Наразі Anthropic вказує, що їм вдалося заблокувати акаунти розробників, але хакери зберегли частину даних в офлайн-даних і, ймовірно, можуть продовжити роботу над проєктом. Тим часом українські посадовці не коментували факт тривалої операції росіян з використанням ШІ проти українських посадовців.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Росія маніпулює кіберпростором. Росія системно використовує кібератаки, дезінформацію та маніпуляції інформацією проти України задля сіяння паніки серед населення, обмеження доступу до достовірної інформації та підриву довіри до державних інституцій.

Згодом стало відомо, що РФ шпигувала за базами НАТО через камери дверних дзвінків. За даними служб Нідерландів, хакери отримали доступ до камер на дверних дзвінках, які були встановлені на маршрутах військових перевезень, з метою з’ясувати, яку зброю доставляли до Києва.