Хотіли розшукати зброю для України: РФ шпигувала за базами НАТО через камери дверних дзвінків

За даними спецслужб Нідерландів, Росія шпигувала за військовими базами НАТО за допомогою звичайних цивільних камер, підключених до інтернету.

За даними служб внутрішньої безпеки та військової розвідки, хакери з РФ отримали доступ до пристроїв, а саме до камер на дверних дзвінках, які були встановлені на маршрутах військових перевезень, з метою з’ясувати, яку зброю доставляли до Києва, повідомляє Telegraph.

"Організації, які використовують IP-камери на цих маршрутах, отримали попередження, щоб вони могли вжити заходів", — попередили відомства після того, як розкрили те, що вони назвали "масштабною російською операцією".

Вони заявили, що ціллю були "держави-члени Європейського НАТО, зокрема Нідерланди та Україна".

Камери з доступом до Інтернету (Internet Protocol cameras) набули популярності в останні роки завдяки дешевому китайському імпорту та високошвидкісному широкосмуговому з’єднанню.

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Хоча спецслужби не уточнили, які саме камери було зламано, системи дверних дзвінків часто використовуються людьми для спостереження за своєю власністю за допомогою мобільних телефонів. Потім хакери використовують доступні додатки для сканування пристроїв, до яких можна отримати доступ.

У ході розслідування, проведеного в Нідерландах, було встановлено, що багато камер не були захищені та "часто мали стандартні паролі, застаріле програмне забезпечення та стандартні конфігурації".

Слідчі повідомили, що коли IP-камеру ідентифіковано, зловмисник може спробувати отримати до неї доступ через Інтернет. За їхніми словами, це відносно легко, оскільки багато IP-камер, підключених до Інтернету, недостатньо захищені.

Злом камер відеоспостереження в останні роки став звичним явищем у сучасній війні. Практично будь-яка камера, встановлена на міській вулиці, біля будинку чи підприємства, може бути використана для збору розвідувальної інформації.

Українські хакери зламували російські камери відеоспостереження, щоб відстежувати пересування російських військ і завдавати ударів на великі відстані. Саме так було завдано удару по російському підводному човну в порту Новоросійська.

Ізраїльські співробітники служб безпеки попереджали, що Іран використовував приватні камери відеоспостереження для пошуку цілей для обстрілів Ізраїлю безпілотниками та ракетами.

У ході дослідження, опублікованого раніше цього року, було встановлено, що доступ до сотень пристроїв було отримано в рамках масштабної кампанії Ісламської Республіки після перших американо-ізраїльських атак наприкінці лютого.

Але найцікавіше те, що ізраїльським шпигунам і ЦРУ вдалося проникнути в мережу камер відеоспостереження та контролю дорожнього руху по всьому Тегерану, виявивши колишнього верховного лідера Алі Хаменеї, перш ніж завдати авіаударів, в результаті яких він був убитий у перший день війни з Іраном.

Наразі цей метод вважається простішим і дешевшим, ніж використання дронів і супутників для збору розвідувальної інформації.

Це також сприяє створенню ефекту несподіванки в оперативній роботі, оскільки більшість власників камер навіть не підозрюють, що їхні пристрої були зламані хакерами.

Наземні камери забезпечують унікальний ракурс огляду місцевості, чого не можна сказати про звичайні розвідувальні системи, встановлені на висоті.

Нагадаємо, раніше хакери зламали Telegram-канал мера Москви Сергія Собяніна та завалили його проукраїнськими гаслами.

А минулого року партизани до Дня Незалежності "зламали" російське телебачення і показали відеоролик про втрати російської армії у війні в Україні.