Хотели выследить оружие для Украины: РФ шпионила за базами НАТО через камеры дверных звонков

По данным спецслужб Нидерландов, Россия шпионила за военными базами НАТО с помощью обычных гражданских камер, подключенных к интернету.

По данным служб внутренней безопасности и военной разведки, хакеры из РФ получили доступ к устройствам, а именно, камерам на дверных звонках, которые были установлены на маршрутах военной транспортировки, в надежде определить, какое оружие поставлялось в Киев, сообщает Telegraph.

"Организации, использующие IP-камеры на этих маршрутах, получили предупреждение, чтобы они могли принять меры", — предупредили ведомства после того, как раскрыли то, что они назвали "масштабной российской операцией".

Они заявили, что целью были "государства-члены Европейского НАТО , включая Нидерланды, и Украина".

Камеры с доступом в интернет (Internet Protocol cameras) приобрели популярность в последние годы благодаря дешевому китайскому импорту и высокоскоростному широкополосному соединению.

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Хотя спецслужбы не уточнили, какие именно камеры были взломаны, системы дверных звонков часто используются людьми для наблюдения за своей собственностью с помощью мобильных телефонов. Затем хакеры используют доступные приложения для сканирования устройств, к которым может быть получен доступ.

В ходе расследования, проведенного в Нидерландах, было установлено, что многие камеры были незащищены и "часто имели стандартные пароли, устаревшее программное обеспечение и стандартные конфигурации".

Следователи сообщили, что когда IP-камера идентифицирована, злоумышленник может попытаться получить к ней доступ через интернет. По их словам, это относительно легко, поскольку многие IP-камеры, подключенные к интернету, недостаточно защищены.

Взлом камер видеонаблюдения в последние годы стал обычным явлением в современной войне. Практически любая камера, установленная на городской улице, возле дома или предприятия, может быть использована для сбора разведывательной информации.

Украинские хакеры взламывали российские камеры видеонаблюдения, чтобы отслеживать передвижения российских войск и наносить удары на большие расстояния. Именно так был нанесен удар по российской подлодке в порту Новороссийска.

Израильские сотрудники служб безопасности предупреждали, что Иран использовал частные камеры видеонаблюдения для поиска целей для обстрелов Израиля беспилотниками и ракетами.

В ходе исследования, опубликованного ранее в этом году, было установлено, что доступ к сотням устройств был получен в рамках масштабной кампании Исламской Республики после первых американо-израильских атак в конце февраля.

Но самое примечательное то, что израильским шпионам и ЦРУ удалось проникнуть в сеть камер видеонаблюдения и контроля дорожного движения по всему Тегерану, обнаружив бывшего верховного лидера Али Хаменеи , прежде чем нанести авиаудары, в результате которых он был убит в первый день войны с Ираном.

В настоящее время этот метод считается проще и дешевле, чем использование дронов и спутников для сбора разведывательной информации.

Это также способствует созданию эффекта неожиданности в оперативной работе, поскольку большинство владельцев камер даже не подозревают о том, что их устройства были взломаны хакерами.

Наземные камеры обеспечивают уникальный ракурс обзора местности, чего нельзя сказать об обычных разведывательных системах, установленных на высоте.

Напомним, ранее хакеры взломали Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина и засыпали его проукраинскими лозунгами.

А в прошлом году партизаны ко Дню Независимости "взломали" российское телевидение и показали видеоролик о потерях российской армии в войне в Украине.