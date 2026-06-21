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"Москва будет гореть": неизвестные взломали Telegram-канал Собянина и засыпали его проукраинскими лозунгами (фото)

мэр Москвы Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин
Канал мэра Москвы Собянина взлотали неизвестные хакеры | Фото: РБК

В воскресенье, 21 июня, в личном Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина внезапно появились призывы перечислять средства Вооружённым силам Украины и лозунги "Слава Украине".

Поздно вечером на канале начали массово распространяться проукраинские сообщения, в частности смайлики с флагом Украины. На это обратили внимание в сети.

После 22:00 канал "Сергей Собянин. Личный блог" заполонили десятки одинаковых сообщений. Среди них были, в частности, сообщения о том, что "Москва будет гореть", а также о том, что якобы Собянин "только что сделал донат на дроны".

Telegram-канал Собянина
Сообщение с флагом Украины в личном канале Собянина

Вскоре канал на некоторое время стал недоступен. Его восстановили уже после 23:00, после чего все проукраинские посты оттуда были удалены.

Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина
В канале Собянина распространялись сообщения о том, что "Москва будет гореть"

Стоит отметить, что этот канал был одним из двух официальных ресурсов Собянина в Telegram, помимо паблика "Мэр Москвы Сергей Собянин". Там мэр российской столицы публикует новости об инновациях в Москве, различные проекты и т. д.

Відео дня

Сам Собянин на момент публикации не прокомментировал взлом своего канала. Вероятно, на канал была совершена хакерская атака, однако официальных данных об этом нет.

Напомним, на днях посольство России во Франции "попало под прицел" дрона: компания Fire Point проецировала на здание имитацию прицела БПЛА FP-2.

В прошлом году партизаны ко Дню Независимости "взломали" российское телевидение и показали видеоролик о потерях российской армии в войне в Украине.