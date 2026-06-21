"Москва горітиме": невідомі зламали Telegram-канал Собяніна і засипали його проукраїнськими гаслами (фото)

У неділю, 21 червня, в особистому Telegram-каналі мера Москви Сергія Собяніна раптом з'явилися заклики перекидати кошти на Збройні сили України і гасла "Слава Україні".

Пізно ввечері на каналі почали поширюватися масово проукраїнські повідомлення, зокрема смайлики з прапором України. На це звернули увагу у мережі.

Після 22:00 години канал "Сергей Собянин. Личный блог" заполонили десятки однотипних повідомлень. Серед них були зокрема повідомлення про те, що "Москва горітиме", а також про те, що нібито Собянін "зробив щойно донат на дрони".

Повідомлення з прапором України в особистому каналі Собяніна

Невдовзі канал на деякий час став недоступним. Його вже відновили після 23:00 години, після чого всі проукраїнські дописи звідти було видалено.

У каналі Собяніна поширювалися повідомлення про те, що "Москва горітиме"

Варто зазначити, що цей канал був одним із двох офіційних ресурсів Собяніна в Telegram, окрім пабліка "Мэр Москвы Сергей Собянин". Там мер російської столиці публікує новини про інновації в Москві, різноманітні проєкти тощо.

Відео дня

Сам Собянін злам власного каналу на момент публікації не коментував. Ймовірно, на канал була здійснена хакерська атака, однак офіційних даних про це немає.

Нагадаємо, днями посольство Росії у Франції "взяли на приціл" дрона:к омпанія Fire Point спроєктувала на будівлю імітацію приціла БпЛА FP-2.

У минулому році партизани до Дня Незалежності "хакнули" російське телебачення і показали відеоролик про втрати російської армії на війні в Україні.