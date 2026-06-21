"Москва горітиме": невідомі зламали Telegram-канал Собяніна і засипали його проукраїнськими гаслами (фото)
У неділю, 21 червня, в особистому Telegram-каналі мера Москви Сергія Собяніна раптом з'явилися заклики перекидати кошти на Збройні сили України і гасла "Слава Україні".
Пізно ввечері на каналі почали поширюватися масово проукраїнські повідомлення, зокрема смайлики з прапором України. На це звернули увагу у мережі.
Після 22:00 години канал "Сергей Собянин. Личный блог" заполонили десятки однотипних повідомлень. Серед них були зокрема повідомлення про те, що "Москва горітиме", а також про те, що нібито Собянін "зробив щойно донат на дрони".
Невдовзі канал на деякий час став недоступним. Його вже відновили після 23:00 години, після чого всі проукраїнські дописи звідти було видалено.
Варто зазначити, що цей канал був одним із двох офіційних ресурсів Собяніна в Telegram, окрім пабліка "Мэр Москвы Сергей Собянин". Там мер російської столиці публікує новини про інновації в Москві, різноманітні проєкти тощо.
Сам Собянін злам власного каналу на момент публікації не коментував. Ймовірно, на канал була здійснена хакерська атака, однак офіційних даних про це немає.
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