Показали ролик про втрати ЗС РФ: партизани до Дня Незалежності "хакнули" російське ТБ (відео)

На телеекранах росіян у День Незалежності України 24 серпня з'явився ролик про реальні втрати ЗС РФ у російсько-українській війні. Кіберпартизани зламали російського провайдера та показали відео про невдачі держави-агресора на 116 телеканалах у кількох регіонах Росії.

Related video

Партизани вивели на екрани викривальне відео, "хакнувши" російського провайдера "№3", розповідає видання "УП" з посиланням на неназване джерело в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Аби завадити адміністраторам провайдера перервати трансляцію, кіберактивісти також заблокували їм доступ до серверів.

Повідомляється, що в результаті кібератаки "партизанське" відео транслювалося три години поспіль у вечірній прайм-тайм для щонайменше 50 тисяч абонентів у Москві та інших російських регіонах. В ролику демонструвалися вибухи на нафтопереробних заводах РФ, численні поховання російських солдатів. На відео повідомляли, що втрати РФ сягнули понад один мільйон, Росія втратила Чорне море, а через атаки на НПЗ на росіян чекає тривалий дефіцит бензину.

"Це і є план Путіна?" — питає голос диктора в ролику.

За словами співрозмовника видання в ГУР, для абонентів цифрового телебачення хакери забезпечили трансляцію відео через додатки сервісів Apple Store, Google Play та Smart TV, а також на інших кабельних мережах.

Нагадаємо, опівдні 24 серпня стався вибух у центрі Москви, внаслідок якого, за даними ЗМІ, було поранено співробітника Федеральної служби безпеки Олексія Титова.

Аналітики DeepState 25 серпня повідомляли, що ЗСУ звільнили Новомихайлівку на Лиманському напрямку та відкинули окупантів у Зеленому Гаю.