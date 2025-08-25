10 сіл за тиждень: ЗСУ звільнили Новомихайлівку та відкинули ЗС РФ у Зеленому Гаю (карти)

Бійці Збройних сил України мають успіхи на Лиманському напрямку, повністю вибивши підрозділи Збройних сил Російської Федерації з села Новомихайлівка. Крім того, провели вдалу спецоперацію біля населеного пункту під Новопавлівкою, розташованим за 260 км на захід.

Related video

Станом на ранок 25 серпня українські підрозділи звільнили з-під російської окупації село Новомихайлівку, розповіли аналітики DeepState. Втім, ЗС РФ все ж мають просування у двох точках на фронті — біля Удачного на захід від Покровська та біля села Соболівки, розташованого на західній околиці Куп'янська. При цьому у серії повідомлень аналітиків можна нарахувати близько десятка точок, в яких ЗСУ мали успіхи протягом останнього тижня — з 15-17 серпня по 25 серпня.

У останньому дописі DeepState вказано, що ЗСУ просунулись на майже з 3 км у селі Новомихайлівка на Лиманському напрямку, повністю звільнивши населений пункт від росіян. Крім того, є успіхи у Зеленому Гаї поруч з трасою N15 на Покровське та Запоріжжя: росіян відкинули майже на кілометр, свідчить карта аналітиків.

Бої на Донбасі - просування ЗСУ під Новомихайлівкою 25 серпня Фото: DeepState Бої на Донбасі - просування ЗСУ у Зеленому Гаю 25 серпня Фото: DeepState

Бої на Донбасі — як просувались ЗСУ 17-24 серпня

У попередніх дописах DeepState можемо побачити серію успіхів українських бійців, які відбулись протягом попереднього тижня:

24 серпня — підрозділи ЗС РФ відкинули біля Андріївки на Сумському напрямку;

на Сумському напрямку; 22 серпня — українці повернули контроль над селом Товсте на Новопавлівському напрямку поруч з трасою N15;

на Новопавлівському напрямку поруч з трасою N15; 15-17 серпня — успішна зачистка прориву під Добропіллям та Покровськом. Перелічується шість населених пунктів, у яких знешкодили російську піхоту — Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.

Згідно зі звітами аналітиків, можна нарахувати сумарно 10 точок, в яких ЗСУ мали успіхи потягом останніх семи днів (включно з Новомихайлівкою та Зеленим Гаєм).

Проєкт DeepState назвали підрозділи Сил оборони, завдяки яким з'явились успіхи на різних відтинках фронту. Зокрема, ідеться про 1 Армійський корпус ЗСУ, а також про 3 ОШБр, 79 ОДШБр, 82 ОДШБр, 1 та 425 ОШП, 25 ОШБ, 2-й бат 92 ОШБр, 32 ОМБр, 93 ОМБр, 38 ОБрМП та 14 БрОП, Сили безпілотних систем під командуванням Роберта Бровді, підрозділи НПУ, СБУ.

"Наші бійці почали працювати, зачищаючи та блокуючи [росіян] на зайнятій ними місцевості", — зауважується у дописі DeepState.

Тим часом у звітах Генштабу ЗСУ не коментували позитивну інформацію з фронту. У дописі на Facebook, який з'явився зранку 25 серпня, вказано, що протягом минулої доби відбулось 85 бойових зіткнень. Найбільша кількість — під Покровськом (31), Новопавлівкою (12) та Сіверськом (11).

Зазначимо, Фокус писав про звільнення села Толсте на Новопавлівському напрямку. Українці повернули контроль над населеним пунктом, але росіяни просунулись далі вздовж дороги, яка проходить поруч.

Нагадуємо, 25 серпня у мережі з'явились кадри пуску ракети "Нептун" ЗСУ, яка може пролетіти від 300 до 1000 км.