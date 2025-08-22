ЗС РФ просунулись у Серебрянському лісі, ЗСУ повернулись у Товсте: що сталось на фронті (карти)

Збройні сили Російської Федерації просунулись на 3 км на Лиманському напрямку та на 800 м — на Новопавлівському. Тим часом українці змогли повернути контроль над селом Товсте, хоч росіяни й пройшли далі по трасі N15.

Related video

Підрозділи ЗС РФ мають успіхи у трьох точках на лінії фронту у Донецькій області, повідомили аналітики проєкту Deep State. На оновленій карті бойових дій помітно суттєве просування у Серебрянському лісі. Водночас ЗСУ вдалось повернути контроль над населеним пунктом, про окупацію якого рапортувало Міноборони РФ.

Лиманський напрямок. На вказаному відрізку фронту ЗС РФ просунулись у двох точках біля Діброви та біля Серебрянки. У першій точці, розташованій у Серебрянському лісництві, ворог вирівняв лінію боїв по обидва боки від виступу, який з'явився кількома днями раніше. Просування росіян — приблизно 3 км.

Наступ РФ — ситуація у Серебрянському лісі на Лиманському напрямку, 22 серпня Фото: DeepState

Інша точка, у якій РФ посунули позиції ЗСУ, — дещо південніше від попередньої ділянки: ідеться про бої під Серебрянкою. Тут ворог також пройшов уперед приблизно 2 км, свідчить карта DeepState.

Наступ РФ — ситуація біля села Серебрянка на Лиманському напрямку, 22 серпня Фото: DeepState

Новопавлівський напрямок. Аналітики повідомили, що українські бійці зуміли повернути контроль над Товстим (Толстой — рос.) Донецької області. На карті бачимо, що село, площею 0,4 кв. км, все ж частково, на східних околицях, контролюється росіянами. Також помітна ще одна особливість: ЗС РФ просунулись вперед по трасі N15, яка проходить південніше населеного пункту, та "розтеклись" по обидва боки від дороги літерою Т.

Наступ РФ — ситуація біля села Товсте на Новопавлівському напрямку, 22 серпня Фото: DeepState

У дописі DeepState також назвали ще одну точку, у якій просунулись ЗС РФ — це село Ольгівське. На карті бачимо, що ворог відтиснув українців на 800 м.

Наступ РФ — ситуація біля села Ольгівське на Новопавлівському напрямку, 22 серпня Фото: DeepState

Наступ РФ — дані Генштабу ЗСУ

Тим часом Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті станом на ранок 22 серпня. Лиманський напрямок, на якому мають просування ЗС РФ згідно з даними DeepState, опинився на третьому місці за кількістю штурмів: їх нарахували 24. Новопавлівський напрямок — на другому місці: 35 штурми. Найбільше атак росіян на Покровському напрямку — 43, втім, лінія фронту тут не змістилась.

Зазначимо, Фокус писав про наступ РФ і про події під Покровськом. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов розповів, що бійці Сил оборони зуміли "зрізати" російський прорив під Добропіллям. Водночас військовий аналітик Костянтин Машовець попередив, що не варто завчасно радіти, оскільки ворог перекинув на цей напрямок нові сили і тиснутиме далі.

Нагадуємо, боєць з позивним "Мучной" уточнив, що відбувається у Родинському — населеному пункті на пів дороги від Покровська та Добропілля.