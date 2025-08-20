ЗСУ витискають росіян з Родинського: ЗС РФ відхилились на східний фланг, — боєць (карта)

Збройні сили Російської Федерації мають просування поруч з Добропіллям, у районі Гектової Балки. Також окупанти закріпилися у Панківці та у південній частині Володимирівки й намагалися тиснути південніше у бік Софіївки.

На Покровсько-Добропільському напрямку Сили оборони мають успіхи в районі селища Родинське. Їм вдалося відсунути противника у бік терикону. Про це в своєму телеграм-каналі 20 серпня повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"Наші козаки почали поступово відсувати противника від східної частини Родинського у бік терикону. Проте, ситуація залишається непростою через те, що р*саки активно тиснуть з флангів. Після того як вони встановили контроль над населеним пунктом Сухецьке та спроб обходу Красного Лиману з півночі — повністю вичавити ворога від міста поки не вдається", — написав "Мучной".

Він проінформував, що ЗС РФ мають просування північно-західніше Маяка, в районі Гектової Балки. Також окупанти закріпилися у Панківці та у південній частині Володимирівки і намагалися тиснути південніше у бік Софіївки, але їхні атаки були зупинені Силами оборони, а росіяни зазнали втрат.

"Загалом ситуація потребує додаткової уваги, бо тепер ворог намагається розширити плацдарм з флангів – не можна допустити щоб р*саки забрали Володимирівку, потім приступили до боїв за Шахове і Софіївку. Після цього може погіршитися постачання в районі Дружківки – туди вільно почнуть працювати по логістиці ворожі екіпажі БПЛА", — написав "Мучной".

Наступ РФ - дії росіян під Добропіллям та Родинським 20 серпня Фото: DeepState

Наступ РФ — деталі ситуації на Донеччині

Також ЗС РФ мають успіхи на Костянтинівському напрямку в сторону Ступочки — Предтечине. Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" у своєму телеграм-каналі "Офіцер".

"Просування та успіхи заключаються в тому, що п**ари позабігали як таргани по підвалах, а потім ниють своїм командирам по радійці, що вони в оточенні без підтримки і немає нічого з їжі та води. Тим не менш, така тенденція далеко не позитивна, бо якщо їх постійно там не кріпити — вони розвиватимуть з часом успіх і вже хитка присутність перетвориться на рубежі, на яких вони впевнено закріпились", — зазначив "Алекс".

Інший боєць ЗСУ у телеграм-каналі "Рапорт Сержанта" пише, що за останні три доби Покровський напрямок став одним з найгарячіших. Окупанти в черговий раз намагається розвинути наступ одразу на декількох ділянках, зокрема, в районах населених пунктів Удачне—Котлине.

"Якщо ще два дні тому кількість таких "накатів" дорівнювала близько 50 за добу, то сьогодні ця цифра зросла. Пов'язані такі дії з наближенням переговорів між Зеленський та х**лом, який при зустрічі мав би "козир в рукаві" взяттям наприклад Удачного або ж Котлиного", — вважає військовий.

Боєць додав, що окупанти діють малими штурмовими групами від 2 до 10 осіб і ними намагаються "міксовано" прорвати оборону. Без підтримки важкої техніки, якої тут майже не має, ці групи залишаються на полях і вулицях "в якості 200 хороших руських". Також уточнюється, що "Покровськ зачищено від ДРГ росіян" і ЗСУ стягують резерви (у тому числі БпЛА), щоб закрити прорив в тили.

Нагадаємо, що на Покровському напрямку командири підрозділів Сил оборони боялися повідомляти командуванню про справжній стан справ, через що стався прорив ЗС РФ під Добропіллям.

Також повідомлялося, що ЗС РФ на Покровському напрямку посилили підрозділами БпЛА, які шукають позиції пілотів дронів ЗСУ і б'ють по логістиці. Тиск на логістику ЗСУ на Покровському напрямку посилився, основне завдання окупантів — контроль під'їздів і підходів до лінії фронту.