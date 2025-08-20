Штурм ЗС РФ на різних ділянках і удари "Ураганами": у ЗСУ розповіли про бої під Мирноградом і Покровськом

Російське угруповання на Покровському напрямку посилили підрозділами БпЛА, які шукають позиції пілотів дронів ЗСУ і б'ють по логістиці.

Тиск на логістику ЗСУ на Покровському напрямку посилився, основне завдання окупантів — контроль під'їздів і підходів до лінії фронту. Про це написав у Telegram військовий 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов (позивний "Осман").

ЗС РФ на цій ділянці посилилися підрозділами БПЛА, які вишукують українські спостережні пункти і позиції пілотів дронів, а також збивають важкі коптери.

"Також виставляють багато "FPV-ждунів". Деякі бригади навчилися їх виявляти та знищувати, але певні результати противник все ж таки досягає", — повідомив військовий.

У районі Родинського тривають запеклі бої за вихід до Мирнограда і Покровська. Біля Добропілля ситуація стабільніша, росіян витісняють із позицій.

Про загальну обстановку на Покровському напрямку також розповів боєць Сил оборони з позивним "Мучний". Ворог випробовує різні варіанти штурмів: невеликими групами, лісосмугами, постійні пуски дронів та обстріли артилерією.

"Прямими великими штурмами вже не лізуть так, як раніше, тому що отримують великі втрати, але спроби просочитися тривають", — зауважив він.

Українські військові міцно тримають рубежі та відбивають більшість атак. ЗС РФ важко закріпитися там, де вдається вклинитися.

"Місцями йдуть жорсткі бої, але лінію вдається утримувати. Можна сказати, що напрямок трохи стабілізувався: проривів немає, але напруга не зникає.

На Мирноградському напрямку ЗС РФ обстріляли позиції ЗСУ на північ від Гродівки з БМ-27 "Ураган", оскільки там українські бійці трохи просунулися вперед. Мирноград бомблять авіацією, бомби прилітають по житловій забудові та промзоні.

"По землі ситуація більш-менш стабільна, серйозного просування далі у противника немає", — додав він.

Ситуація під Покровськом: статистика атак від Генштабу ЗСУ

У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ зазначається, що на Покровському напрямку українські захисники зупинили 50 спроб штурму росіян.

Атаки відбувалися в районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Никанорівка, Новоекономічне, Красний Лиман, Родинське, Промінь, Гродівка, Лисівка, Звіреве, Вдале, Новомиколаївка, Оріхове та Новоукраїнка.

"Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці. Минулої доби втрати російських загарбників склали 920 осіб", — підсумувало військове командування.

Нагадаємо, окупанти нещодавно намагалися прорвати українську оборону на Новопавлівському та Покровському напрямках.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раніше говорив про активні дії українських військ на фронті. До 1/6 усіх бойових зіткнень — це наступальні або контрнаступальні дії.