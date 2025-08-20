Штурм ВС РФ на разных участках и удары "Ураганами": в ВСУ рассказали о боях под Мирноградом и Покровском

Российскую группировку на Покровском направлении усилили подразделениями БПЛА, которые ищут позиции пилотов дронов ВСУ и бьют по логистике.

Давление на логистику ВСУ на Покровском направлении усилилось, основная задача оккупантов — контроль подъездов и подходов к линии фронта. Об этом написал в Telegram военный 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов (позывной "Осман").

ВС РФ на данном участке усилились подразделениями БПЛА, которые выискивают украинские наблюдательные пункты и позиции пилотов дронов, а также сбивают тяжелые коптеры.

"Также выставляют много "FPV-ждунов". Некоторые бригады научились их выявлять и уничтожать, но определенные результаты противник все же достигает", — сообщил военный.

В районе Родинского идут ожесточенные бои за выход к Мирнограду и Покровску. У Доброполья ситуация более стабильная, россиян вытесняют с позиций.

Про общую обстановку на Покровском направлении также рассказал боец Сил обороны с позывным "Мучной". Враг пробует разные варианты штурмов: небольшими группами, по лесополосам, постоянные пуски дронов и обстрелы артиллерией.

"Прямыми большими штурмами уже не лезут так, как раньше, потому что получают большие потери, но попытки просочиться продолжаются", — заметил он.

Украинские военные крепко держат рубежи и отбивают большинство атак. ВС РФ трудно закрепиться там, где удается вклиниться.

"Местами идут жесткие бои, но линию удается удерживать. Можно сказать, что направление немного стабилизировалось: прорывов нет, но напряжение не исчезает.

На Мирноградском направлении ВС РФ обстреляли позиции ВСУ севернее Гродовки из БМ-27 "Ураган", так как там украинские бойцы немного продвинулись вперед. Мирноград бомбят авиацией, бомбы прилетают по жилой застройке и промзоне.

"По земле ситуация более или менее стабильная, серьезного продвижения дальше у противника нет", — добавил он.

Ситуация под Покровском: статистика атак от Генштаба ВСУ

В утренней сводке Генерального штаба ВСУ отмечается, что на Покровском направлении украинские защитники остановили 50 попыток штурма россиян.

Атаки происходили в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Никаноровка, Новоэкономическое, Красный Лиман, Родинское, Проминь, Гродовка, Лысовка, Зверево, Удачное, Новониколаевка, Орехово и Новоукраинка.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике. За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 920 человек", — подытожило военное командование.

Напомним, оккупанты недавно пытались прорвать украинскую оборону на Новопавловском и Покровском направлениях.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее говорил об активных действиях украинских войск на фронте. До 1/6 всех боестолкновений — это наступательные или контрнаступательные действия.