"Мы не стоим в обороне": Сырский рассказал, какую долю боев составляют наступления ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия ведет не только активную оборону. По его словам, около 1/6 боевых столкновений приходится на наступательные или контрнаступательные действия.

Украинская армия не ограничивается пассивной обороной, а постоянно проводит активные действия на фронте. Об этом в интервью РБК-Украина заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

По его словам, статистика подтверждает: примерно 1/6-1/7 всех боевых эпизодов на линии фронта составляют наступательные или контрнаступательные операции украинских сил. "Мы придерживаемся принципа никогда не вставать в пассивную оборону. Наша оборона активная", — подчеркнул главком.

Он отметил, что ключевую роль в таких действиях играют штурмовые подразделения и десантно-штурмовые войска. Именно они наносят врагу значительные потери и срывают его планы.

Сырский привел пример обороны Покровска, где, по его словам, противник рассчитывал получить город еще осенью прошлого года. Несмотря на это украинские войска продолжают удерживать позиции.

"Если посчитать, сколько враг потерял в боях на этом участке, то думаю, что целые поля будут покрыты телами его военных. Такая цена каждого метра нашей земли", — подчеркнул он.

Главнокомандующий уточнил, что стратегия активной обороны будет оставаться неизменной, однако детали будущих действий не разглашаются.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, наиболее напряженным остается Покровское направление (Донецкая область). Только за последние сутки украинские воины отбили 58 атак штурмовых подразделений противника.

Как пояснил Сырский, российские войска применяют там тактику "тысячи порезов", пытаясь прорвать оборону небольшими группами на широком фронте. Главная цель противника — окружить Покровскую агломерацию с севера и юга, создав своеобразные "тиски".

Напомним, что Покровское направление последние месяцы остается одним из самых горячих в зоне боевых действий. Именно там противник сосредоточил значительные силы, пытаясь получить оперативное преимущество.

