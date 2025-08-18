"Ми не стоїмо в обороні": Сирський розповів, яку частку боїв становлять наступи ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українська армія веде не тільки активну оборону. За його словами, близько 1/6 бойових зіткнень припадає на наступальні чи контрнаступальні дії.

Related video

Українська армія не обмежується пасивною обороною, а постійно проводить активні дії на фронті. Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

За його словами, статистика підтверджує: приблизно 1/6–1/7 усіх бойових епізодів на лінії фронту становлять наступальні або контрнаступальні операції українських сил. "Ми дотримуємося принципу ніколи не вставати в пасивну оборону. Наша оборона активна", – підкреслив головком.

Він зазначив, що ключову роль у таких діях відіграють штурмові підрозділи та десантно-штурмові війська. Саме вони завдають ворогові значних втрат і зривають його плани.

Сирський навів приклад оборони Покровська, де, за його словами, противник розраховував здобути місто ще восени минулого року. Попри це українські війська й далі утримують позиції.

"Якщо порахувати, скільки ворог втратив у боях на цій ділянці, то думаю, що цілі поля будуть покриті тілами його військових. Така ціна кожного метра нашої землі", – наголосив він.

Головнокомандувач уточнив, що стратегія активної оборони залишатиметься незмінною, однак деталі майбутніх дій не розголошуються.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, найбільш напруженим залишається Покровський напрямок (Донецька область). Лише за останню добу українські воїни відбили 58 атак штурмових підрозділів противника.

Як пояснив Сирський, російські війська застосовують там тактику "тисячі порізів", намагаючись прорвати оборону невеликими групами на широкому фронті. Головна мета противника – оточити Покровську агломерацію з півночі та півдня, створивши своєрідні "лещата".

Нагадаємо, що Покровський напрямок останні місяці лишається одним із найгарячіших у зоні бойових дій. Саме там противник зосередив значні сили, намагаючись здобути оперативну перевагу.

Як повідомляв Фокус, нещодавно ЗС РФ перекинули війська з-під Сум на Покровський напрямок.

Також Фокус писав, що під Добропіллям резервні сили ЗСУ заблокували ДРГ РФ.