ВС РФ прорвались на двух направлениях в Донецкой области, но не закрепились и были уничтожены, — Трегубов

Россияне в некоторых населенных пунктах Донецкой области "рванули" вперед, используя там, в частности, фильтрацию. Они просто прошли первую линию украинских позиций, не закрепляясь, из-за чего сейчас несут огромные потери, говорит представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов.

ВС РФ в Донецкой области пытались сделать стремительный прорыв украинской обороны на Новопавловском и Покровском направлениях, но без закрепления понесли большие потери. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов.

"Россияне в некоторых населенных пунктах рванули вперед, используя там, в частности, фильтрацию, когда они просто прошли первую линию украинских позиций, пробежали сквозь нее, не закрепляясь, и пошли себе дальше. Конечно, в конце концов там дальше они и получили. Я не знаю, можно ли это назвать контратакой", — сказал Трегубов.

Спикер подчеркнул, что пока что несмотря на это линия боевого столкновения не продвигается в сторону Донецка, к сожалению. Также Трегубов напомнил, что Покровское направление остается самым горячим в зоне боевых действий. За минувшие сутки здесь насчитали 60 боестолкновений.

"Если брать Покровское направление, там боестолкновений сопоставимо со всеми остальными вместе взятыми — более 60. На Новопавловском — 20, на Лиманском, кажется, тоже 20, а на других вообще значительно меньше", — рассказал спикер.

Ситуация на Покровском направлении: что известно

19 августа сообщалось, что ВС РФ продвинулись под Лиманом, Торецком и Покровском, а Вооруженные силы Украины вернули утраченные позиции рядом с Добропольем. Россияне имеют определенные успехи на 300-километровом отрезке восточного фронта.

18 августа сообщалось, что на Покровском направлении в Донецкой области ВС РФ давят в районе Новоукраинки и Лысовки, а также пытаются прорваться со стороны Зверева.

Ранее на обновленной карте DeepState показано, что Силы обороны Украины отбросили войска РФ под Добропольем, где 11 августа противник образовал "язык" прорыва длиной почти 10 км.