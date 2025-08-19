ЗС РФ прорвалися на двох напрямках на Донеччині, але не закріпилися і були знищені, — Трегубов

Росіяни в деяких населених пунктах на Донеччині "рвонули" наперед, використовуючи там, зокрема, фільтрацію. Вони просто пройшли першу лінію українських позицій, не закріплюючись, через що зараз несуть шалені втрати, говорить речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов.

ЗС РФ на Донеччині намагалися зробити стрімкий прорив української оборони на Новопавлівському та Покровському напрямках, але без закріплення зазнали великих втрат. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов.

"Росіяни в деяких населених пунктах рвонули наперед, використовуючи там, зокрема, фільтрацію, коли вони просто пройшли першу лінію українських позицій, пробігли крізь неї, не закріплюючись, і пішли собі далі. Звісно, що зрештою там далі вони і отримали. Я не знаю, чи можна це назвати контратакою", — сказав Трегубов.

Речник підкреслив, що поки що попри це лінія бойового зіткнення не просувається в бік Донецька, на жаль. Також Трегубов нагадав, що Покровський напрямок залишається найгарячішим у зоні бойових дій. За минулу добу тут нарахували 60 боєзіткнень.

"Якщо брати Покровський напрямок, там боєзіткнень співставно з усіма іншими разом узятими — понад 60. На Новопавлівському — 20, на Лиманському, здається, теж 20, а на інших взагалі значно менше", — розповів речник.

Ситуація на Покровському напрямку: що відомо

19 серпня повідомлялося, що ЗС РФ просунулись під Лиманом, Торецьком та Покровськом, а Збройні сили України повернули втрачені позиції поруч з Добропіллям. Росіяни мають певні успіхи на 300-кілометровому відрізку східного фронту.

18 серпня повідомлялсоя, що на Покровському напрямку на Донеччині ЗС РФ тиснуть в районі Новоукраїнки та Лисівки, а також намагаються прорватися з боку Звірового.

Раніше на оновленій карті DeepState показано, що Сили оборони України відкинули війська РФ під Добропіллям, де 11 серпня противник утворив "язик" прориву довжиною майже 10 км.