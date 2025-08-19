ЗС РФ просунулись у трьох точках на 300-кілометровому фронті, ЗСУ — у одній: що показав ISW

Збройні сили Російської Федерації просунулись під Лиманом, Торецьком та Покровськом, а Збройні сили України повернули втрачені позиції поруч з Добропіллям. Росіяни мають певні успіхи на 300-кілометровому відтинку східного фронту.

На відтинку фронту в Сумській області та на півночі Харківської області російські мілблогери заявляли про начебто успіхи ЗС РФ, але не відшукалось жодного візуального доказу, ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 18 серпня. Натомість кадри з місця боїв показали просування ворога на трьох напрямках, повідомили аналітики.

У ISW зібрали інформацію Генштабу ЗСУ, заяви українських військових та публікації Z-блогерів РФ, і розповіли про поточні зміни на фронті в Україні. З'ясувалось, що росіяни відтиснули українців у кількох точках на 300-кілометровій лінії боїв від Лиману до Покровська.

Лиманський напрямок. Згідно з даними ISW, російські підрозділи, ймовірно, просунулись у районі селища Торське, села Рідкодуб (недавно було під контролем українців), у Серебрянському лісі. Звична тактика ворога — "інфільтрація" в тил Сил оборони та очікування підкріплення. Крім того, активізувалось використання дронів "Молния", які діють прямо на лінії фронту. Втім, зі слів командування, росіяни все ж не мають значного просування під Лиманом.

Торецький напрямок. Як вказано у звіті Інституту, на північ від Торецька ЗС РФ просунулись у районі Яблунівки. Крім того, аналітики назвали 10 населених пунктів, поруч з якими активізувався ворог. Водночас ЗСУ спробували провести контратаку біля Катеринівки, пояснили в ISW.

Покровський напрямок. Інститут вивчення війни навів оцінку ситуації під Покровськом, але все ж відзначив, що інформація вимагає додаткового підтвердження. Вказується, що ЗС РФ атакували українські позиції західніше (поруч з Молодецьким) і навіть зуміли просунутись на 200-300 м. Крім того, можливі успіхи росіян північніше у районі Красного Лиману. Аналітики навели слова українського командира, підрозділ якого воює на вказаному напрямку. З його слів, противник має велику кількість дронів: наприклад, для удару по лінії зв'язку ЗСУ не пошкодували семи БпЛА, які били один за одним протягом 10 хвилин.

Бої під Добропіллям. Тим часом ЗСУ успішні лише під Добропіллям, на відтинках, де воює у 1 корпус Нацгвардії, вказано у звіті ISW. Ґрунтуючись на заявах Трегубова, військового оглядача Костянтина Машовця та інших, аналітики ISW підтвердили, що українці "зруйнували російський виступ на Добропільському напрямку, відрізавши російські елементи проникнення від основних сил". Також з'ясувалось, що росіяни можуть утримувати лише відтинок фронту шириною 2,5 км і почали більше говорити про Родинське, розташоване південніше Добропілля.

Наступ РФ — що говорить Генштаб

Тим часом Генштаб ЗСУ у звіті станом на ранок 19 серпня назвав три напрямки, в яких відбулось найбільше атак ЗС РФ. Згідно з даними командування, під Покровськом нарахували 67 штурмів, під Новопавлівкою — 29, під Лиманом — 26. Торецький напрямок, про який згадали аналітики ISW, один з умовно найменш напружених: відбулось шість атак РФ, ідеться у звіті.

Зазначимо, 18 серпня Фокус писав про спроби наступу РФ на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Як повідомив військовий оглядач Олександр Коваленко, росіяни форсують річку Оскіл, що б влаштувати плацдарм на правому березі, але втратили при цьому ледь значну частину дивізії.

Нагадуємо, 19 серпня речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, скільки живої сили зібрала РФ для боїв на Сумському напрямку.