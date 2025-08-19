ВС РФ продвинулись в трех точках на 300-километровом фронте, ВСУ — в одной: что показал ISW

Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись под Лиманом, Торецком и Покровском, а Вооруженные силы Украины вернули утраченные позиции рядом с Добропольем. Россияне имеют определенные успехи на 300-километровом отрезке восточного фронта.

На отрезке фронта в Сумской области и на севере Харьковской области российские милблогеры заявляли о якобы успехах ВС РФ, но не нашлось ни одного визуального доказательства, говорится в отчете Института изучения войны (ISW), опубликованном 18 августа. Зато кадры с места боев показали продвижение врага на трех направлениях, сообщили аналитики.

В ISW собрали информацию Генштаба ВСУ, заявления украинских военных и публикации Z-блогеров РФ, и рассказали о текущих изменениях на фронте в Украине. Выяснилось, что россияне оттеснили украинцев в нескольких точках на 300-километровой линии боев от Лимана до Покровска.

Лиманское направление. Согласно данным ISW, российские подразделения, вероятно, продвинулись в районе поселка Торское, села Редкодуб (недавно было под контролем украинцев), в Серебрянском лесу. Привычная тактика врага — "инфильтрация" в тыл Сил обороны и ожидание подкрепления. Кроме того, активизировалось использование дронов "Молния", которые действуют прямо на линии фронта. Впрочем, по словам командования, россияне все же не имеют значительного продвижения под Лиманом.

Торецкое направление. Как указано в отчете Института, к северу от Торецка ВС РФ продвинулись в районе Яблоновки. Кроме того, аналитики назвали 10 населенных пунктов, рядом с которыми активизировался враг. В то же время ВСУ попытались провести контратаку возле Катериновки, пояснили в ISW.

Покровское направление. Институт изучения войны привел оценку ситуации под Покровском, но все же отметил, что информация требует дополнительного подтверждения. Указывается, что ВС РФ атаковали украинские позиции западнее (рядом с Молодецким) и даже сумели продвинуться на 200-300 м. Кроме того, возможны успехи россиян севернее в районе Красного Лимана. Аналитики привели слова украинского командира, подразделение которого воюет на указанном направлении. По его словам, противник имеет большое количество дронов: например, для удара по линии связи ВСУ не пожалели семи БпЛА, которые били один за другим в течение 10 минут.

Бои под Добропольем. Между тем ВСУ успешны только под Добропольем, на отрезках, где воюет 1 корпус Нацгвардии, указано в отчете ISW. Основываясь на заявлениях Трегубова, военного обозревателя Константина Машовца и других, аналитики ISW подтвердили, что украинцы "разрушили российский выступ на Добропольском направлении, отрезав российские элементы проникновения от основных сил". Также выяснилось, что россияне могут удерживать только отрезок фронта шириной 2,5 км и начали больше говорить о Родинском, расположенном южнее Доброполья.

Между тем Генштаб ВСУ в отчете по состоянию на утро 19 августа назвал три направления, в которых произошло больше всего атак ВС РФ. Согласно данным командования, под Покровском насчитали 67 штурмов, под Новопавловкой — 29, под Лиманом — 26. Торецкое направление, о котором упомянули аналитики ISW, одно из условно наименее напряженных: произошло шесть атак РФ, говорится в отчете.

Отметим, 18 августа Фокус писал о попытках наступления РФ на Купянско-Лиманском направлении. Как сообщил военный обозреватель Александр Коваленко, россияне форсируют реку Оскол, что бы устроить плацдарм на правом берегу, но потеряли при этом едва ли значительную часть дивизии.

Напоминаем, 19 августа спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, сколько живой силы собрала РФ для боев на Сумском направлении.