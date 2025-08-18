ВС РФ истощаются под Купянском: плацдарм на Осколе стоил россиянам тысяч потерь, — обозреватель

Сначала командование Вооруженных сил Российской Федерации выделило силы 68-й мотострелковой дивизии, но вскоре им понадобилось подкрепление. Из-за ощутимых потерь на участок на Осколе под Купянском перебросили 27-ю бригаду оккупантов.

В районе поселка Двуречная на Харьковщине оккупантам не хватило дивизии, чтобы перебраться через реку Оскол. Поэтому командование РФ перебросило туда еще бригаду. Об этом сообщил военный обозреватель Александр Коваленко.

"Двуреченский "плацдарм" российских оккупантов превратился на правом берегу Оскола в трупную свалку. Лесные тропы завалены трупами российских оккупационных войск, некоторые из которых лежат с прошлой зимы и их никто не эвакуирует. Оккупанты живут среди гниющих тел своих "коллег", — написал Коваленко.

Он отметил, что для организации "плацдарма" 6-я общевойсковая армия РФ выделила силы 68-й мотострелковой дивизии, но вскоре ей понадобилось подкрепление. Из-за чего сюда перебросили 27-ю ОМСБр из состава 1-й танковой армии.

"То есть, можно только себе представить, какие реальные потери у российских оккупационных войск на этом участке фронта, с учетом того, что 68-я МСД не справилась с поставленной задачей и была поддержана в виде дополнительной бригады", — отметил военный эксперт.

Обозреватель обнародовал видео с большим количеством тел погибших россиян в районе реки Оскол. Фокус не публикует кадры по этическим соображениям.

Бои под Купянском — что происходит на реке Оскол

Напомним, что 17 июля сообщалось, что ВС РФ возводят понтонные переправы через Оскол на Харьковщине. Цель россиян — подготовить условия для окружения или штурма города. Для этого необходимо перебросить технику, что можно сделать только через понтонные переправы.

Также выяснилось, что ВС РФ на Купянском направлении пытаются создать полноценный плацдарм на правом берегу реки Оскол. Они постоянно пытаются форсировать водоем небольшими группами штурмовиков. Они делают это сразу в нескольких местах, правда, понтонные переправы оккупантам не удается построить.