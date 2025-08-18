ЗС РФ виснажуються під Куп'янськом: плацдарм на Осколі коштував росіянам тисяч втрат, — оглядач

Спочатку командування Збройних сил Російської Федерації виділило сили 68-ї мотострілецької дивізії, але незабаром їм знадобилося підкріплення. Через відчутні втрати на ділянку на Осколі під Куп'янськом перекинули 27-му бригаду окупантів.

Related video

У районі селища Дворічна на Харківщині окупантам не вистачило дивізії, аби перебратися через річку Оскіл. Через це командування РФ перекинуло туди ще бригаду. Про це повідомив військовий оглядач Олександр Коваленко.

"Дворіченський "плацдарм" російських окупантів перетворився на правому березі Оскола на трупне звалище. Лісові стежки завалені трупами російських окупаційних військ, деякі з яких лежать із минулої зими та їх ніхто не евакуює. Окупанти живуть серед гниючих тіл своїх "колег", — написав Коваленко.

Він зауважив, що для організації "плацдарму" 6-а загальновійскова армія РФ виділила сили 68-ї мотострілецької дивізії, але незабаром їй знадобилося підкріплення. Через що сюди перекинули 27-му ОМСБр зі складу 1-ї танкової армії.

"Тобто, можна тільки собі уявити, які реальні втрати у російських окупаційних військ на цій ділянці фронту, з урахуванням того, що 68-а МСД не впоралася з поставленим завданням і була підтримана у вигляді додаткової бригади", — зазначив військовий експерт.

Оглядач оприлюднив відео з великою кількістю тіл загиблих росіян в районі річки Оскіл. Фокус не публікує кадри з етичних міркувань.

Бої під Куп'янськом — що відбувається на річці Оскіл

Нагадаємо, 17 липня повідомлялося, що ЗС РФ зводять понтонні переправи через Оскіл на Харківщині. Ціль росіян — підготувати умови для оточення або штурму міста. Для цього необхідно перекинути техніку, що можна зробити лише через понтонні переправи.

Також з'ясувалось, що ЗС РФ на Куп’янському напрямку намагаються створити повноцінний плацдарм на правому березі річки Оскіл. Вони постійно намагаються форсувати водойму невеличкими гуртами штурмовиків. Вони роблять це одразу в кількох місцях, щоправда, понтонні переправи окупантам не вдається збудувати.