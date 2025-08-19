Россия сосредоточила в Сумской области 50 тысяч оккупантов, но штурмов стало меньше, — ГПСУ (видео)

В пограничном отряде "Сталевий Кордон" сообщили, что ВС РФ наступают только на одном направлении — Курском. Врагу не удается достичь своих целей, но он проводит накопление своих войск.

"В Сумской области ситуация остается достаточно напряженной именно на Курском направлении — в пределах Хотинской и Юнаковской территориальных громад. Именно там враг осуществляет накопление наибольшего количества личного состава — около 50 тысяч", — рассказал начальник пресс-службы бригады "Сталевий Кордон" Иван Шевцов в комментарии "Новости.LIVE" 19 августа.

По его словам, именно на этом участке российские оккупанты постоянно проводят активные штурмы. За минувшие сутки там зафиксировали семь боестолкновений, но все их удалось отбить.

"Силы обороны делают все возможное и невозможное для того, чтобы сдерживать врага на Курском направлении", — подчеркнул Шевцов.

Он добавил, что в других районах ВС РФ не наступают. Однако обстрелы со стороны оккупантов на тех территориях не прекращаются, враг бьет управляемыми авиабомбами и артиллерией, а также применяет разведывательные и ударные дроны.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии "Еспресо" 19 августа также подтвердил, что самым активным направлением в Сумской области сейчас является Курское.

"Напомню, что граница с Россией по Сумской области — это около 550 километров, и только на таком небольшом отрезке враг проявляет свою интенсивность малыми пехотными группами, это в пределах Хотинской и Юнаковской громад", — сообщил он.

Однако представитель ГПСУ заверил, что оккупантов удалось остановить. Достичь каких-то целей ВС РФ не удается, а теперь Силы обороны контратакуют и вытесняют врага за пределы территории Украины.

"По позициям подразделений Государственной пограничной службы на этом направлении в наших полосах обороны также могу отметить, что попытки врага продвигаться, попытки применения этих малых пехотных групп, они значительно уменьшились. Хотя количество обстрелов из артиллерии, авиации, дронов не прекращается, но, собственно, попытки штурмов — значительно меньше", — отметил Демченко.

Напомним, 12 августа президент Владимир Зеленский информировал, что Силы обороны освободили в Сумской области 6 оккупированных сел и важных точек из 18 и в двух местах вышли к границе с Россией.

Ранее, 11 августа, майор ВСУ Андрей Ткачук заверил, что ситуация на Сумском направлении стабилизируется. Он подчеркнул, что враг не имеет возможностей для наступления на областной центр, хотя "очень нагнетал ситуацию".