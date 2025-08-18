"Пробують протиснути рубіж": боєць Сил оборони про ситуацію на Покровському напрямку

Противник пробує зайняти посадки та вийти ближче до траси від Котлиного. Також тривають бої з південного сходу від населеного пункту. Крім цього росіяни тиснуть збоку Новоукраїнки на Чунишине.

На Покровському напрямку на Донеччині ЗС РФ тиснуть в районі Новоукраїнки та Лисівки, а також намагаються прорватися збоку Звірового. Про це в своєму телеграм-каналі розповів боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"В районі Удачного наші бійці тримаються ще у північній частині вздовж траси на Котлине та ближче до залізниці. Тобто зараз бої точаться саме у західній та південній частині селища, лінія фронту нестійка. В Леонтовичах ворог пробує продавити рубіж, йде через Звірове й поля з боку Піщаного, основні бої на південних підступах до села", — проінформував боєць.

Він зауважив, що противник пробує зайняти посадки та вийти ближче до траси. Також тривають бої з південного сходу від населеного пункту. Крім цього росіяни тиснуть збоку Новоукраїнки на Чунишине.

"Їхня тактика — рух дрібними групами через посадки, щоб закріпитися ближче до траси Е50. Бої тривають за лісосмуги навколо села, саме на південно-східних полях йде найгарячіше. Так само, в районі Лисівки ворог пробує підійти з боку Даченського та Зеленого", — розповів "Мучной".

За його інформацією, ЗС РФ вдалося зайти на південні поля, але контрзаходи Сил оборони не дозволили окупантам просунутися вглиб. Зараз зіткнення відбуваються на південних околицях, сам населений пункт під українським контролем, але тиск зберігається.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялося, що на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Вільне, Нове Шахове, Заповідне, Новоекономічне, Миролюбівка, Новоукраїнка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку Володимирівки, Родинського, Червоного Лиману, Покровська, Новопавлівки, Молодецького.

Карта боїв на Покровському напрямку

Бої на Покровському напрямку — що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що ЗС РФ на Покровському напрямку змогли просунутися до кількох населених пунктів до 10–12 км завдяки тактиці "тисячі порізів" — малі штурмові групи окупантів наступали на широкому фронті та з'явилися неподалік Добропілля "раптово".

17 серпня повідомлялося, що українські підрозділи встановили контроль у ключових локаціях та завдали значних втрат ворогу. Зокрема, Сили оборони зачистили низку населених пунктів на Донеччині, серед яких місто Покровськ.

На оновленій мапі DeepState показано, що Сили оборони України відкинули війська РФ під Добропіллям, де 11 серпня противник утворив "язик" прориву довжиною близько 10 км. Наразі, за даними мапи, цей "язик" на схід від Добропілля перерізаний українськими підрозділами.