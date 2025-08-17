ЗСУ зачистили низку населених пунктів на Донеччині, зокрема і Покровськ, — Генштаб

Українські підрозділи встановили контроль у ключових локаціях та завдали значних втрат ворогу. Зокрема, Сили оборони зачистили низку населених пунктів на Донеччині, серед яких місто Покровськ.

Related video

За даними Генштабу, у період із 4 по 16 серпня спільні дії Збройних Сил України та Національної гвардії, зокрема підрозділів 1-го корпусу НГУ "Азов", призвели до звільнення сіл Грузького, Рубіжного, Нововоданого, Петрівки, Веселого та Золотого Колодязя. У результаті активних дій противник зазнав значних втрат у живій силі:

безповоротно загинуло 910 осіб;

поранено 3354

37 потрапили в полон.

Загалом, ЗС РФ зазнали значних втрат техніки та озброєння. Так, було знищено 8 танків, 6 бойових броньованих машин, 103 одиниці авто- та мототехніки, одну РСЗВ, 18 гармат і 91 безпілотник.

Також стабілізаційні дії тривають на напрямку Добропілля, де окупанти продовжують здаватися. Лише минулої доби підрозділи 19-го армійського корпусу взяли в полон 6 російських військовослужбовців.

Публікація Генерального штабу ЗСУ у Facebook Фото: Скриншот

Крім того, силами 7-го корпусу Десантно-штурмових військ та суміжних підрозділів було зачищено місто Покровськ від ворожих груп та поодиноких бойовиків.

На Північно-Слобожанському напрямку минулої доби українські підрозділи просунулися в кількох локаціях, зокрема в районі Яблунівки Сумської області, де вони наблизилися до 1000 метрів вперед.

За оперативною інформацією Генштабу станом на 17 серпня, на Покровському напрямку українські захисники відбили 51 штурмову та наступальну дію ворога в районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Муравка та Філія.

Стуація на Покровському напрямку

Прорив ЗС РФ під Добропіллям: що відомо

Нагадаємо, на оновленій мапі DeepState показано, що Сили оборони України відкинули війська РФ під Добропіллям, де 11 серпня противник утворив "язик" прориву довжиною близько 10 км. Наразі, за даними мапи, цей "язик" на схід від Добропілля перерізаний українськими підрозділами.

Раніше військові аналітики, пояснювали, що прибуття українських підкріплень, зокрема підрозділів 1-го корпусу Нацгвардії "Азов", допомогло стримати прорив росіян та розпочати локалізовані контратаки на власні укріплення. Загалом, прорив ворога виявився значнішим, ніж очікувалося, близько 200 окупантів були вбиті або поранені.

Також напередодні переговорів Трампа та Путіна Росія перекидала підрозділи з Сумського напрямку на Донеччину та Запоріжжя. За словами речника Української добровольчої армії Сергія Братчука, мова йде про сили, що вже воювали на Сумщині, для посилення активності на Покровському та Новопавлівському фронтах.